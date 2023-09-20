В РФ пока не зафиксировано ни одного случая заболевания ковидом пирола

71

В РФ пока не зафиксировано ни одного случая заболевания новым вариантом вируса COVID-19 – "пирола". Ранее сообщалось, что этот штамм начал распространяться в Европе.

"В РФ пока этот субвариант вообще еще не обнаружен", — сообщила в эфире канала "Россия 24" замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Сегодняшняя ситуация с коронавирусом, отметила она, не должна вызывать у россиян панику – осенью всегда активизируются сезонные респираторные вирусные инфекции. Однако пока заболеваемость ковидом в 41 раз ниже, чем в прошлом сентябре, сказала Пшеничная.

Ранее сообщалось, что обнаруженный в конце августа во Франции вариант коронавируса BA​​​.2.86 начал распространяться в других странах Европы. От него эффективны уже применяемые при ковиде лекарства и он не вызывает более тяжелого течения болезни, пишет Смотрим.