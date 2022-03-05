В регионе работает горячая линия по коронавирусу по номеру 122

По короткому номеру 122 можно вызвать медработника на дом, записаться на вакцинацию от COVID-19, получить консультацию по вопросам, связанным с профилактикой и лечением коронавируса.
Также по горячей линии 122 и телефону своей поликлиники можно оформить заявку на
на открытие или закрытие больничного в дистанционном формате.
После звонка будет оформлена заявка на дистанционную консультацию с медицинским работником
Будет проведена консультация с медицинским работником дистанционным способом, в том числе с применением телемедицинских технологий, аудио- или видеозвонка
По итогам консультации медицинский работник примет решение о возможности оформления листка нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности студента или учащегося) в формате электронного документа до 7 календарных дней
Информация о данном пациенте будет передана в амбулаторный центр медицинской организации для дистанционного мониторинга состояния его здоровья.
Если через семь дней самочувствие пациента нормализуется, и не будет никаких признаков респираторного заболевания, больничный может быть закрыт дистанционно.
При сохранении симптомов заболевания к пациенту на дом будет направлен медицинский работник, который продлит лист нетрудоспособности ещё на семь дней и, при необходимости проведёт экспресс-тестирование на антиген возбудителя или ПЦР-тестирование и скорректирует лечение.
Новый порядок оформления больничных листов в дистанционном формате будет действовать до 15 марта.