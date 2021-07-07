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В Москве первые 11 подростков прошли вакцинацию от коронавируса – им ввели первый компонент "Спутника V", рассказал в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный специалист-педиатр, главврач Детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов. По его словам, дети чувствуют себя хорошо, перед прививкой они прошли медосмотр.

Следующим этапом идет другая группа детей. Таким образом, в больнице будут привиты 50 человек, сказал Османов.

На первоначальном этапе врачи рассматривали медицинские документы более 500 подростков, желающих вакцинироваться, но всего в исследовании примут участие сто добровольцев, передает Радио Маяк.

Фото: Pixabay.com