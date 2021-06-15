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В Москве наблюдается взрывной рост заболеваемости коронавирусом

15 июня 2021 14:27
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В Москве наблюдается взрывной рост заболеваемости коронавирусом

В Москве наблюдается взрывной рост заболеваемости коронавирусом. За последние дни число выявленных заболевших возросло на 80%, а число госпитализаций тяжелобольных с ковидом увеличилось на 70%. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, москвичи начали расслабляться, но Ковид имеет коварную историю. Собянин привёл в пример ситуацию в Европе. Сегодня мэр открыл коронавирусный стационар в городской клинической больнице №15 имени Филатова, которая снова полностью перепрофилирована для приема пациентов с COVID-19.
Он рассказал, что для лечения заразившихся подготовили дополнительные 4 тысячи коек. Всего в столице их развёрнуто 16 тысяч. Собянин отметил, что в Москве объявлена неделя нерабочих дней, но это рабочие дни для медиков, которые борются с опасным вирусом.

Остальных горожан мэр призвал в нерабочие дни минимизировать контакты с людьми, чтобы разорвать цепочку заболеваний. Еще более важно в эти дни пройти вакцинацию, передает Радио Маяк.

Теги: заболеваемость коронавирус Москва

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