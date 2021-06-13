Собянин спрогнозировал пик пандемии COVID-19 в Москве в июне–июле

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Пик заболеваемости ковидом в Москве может прийтись на июнь или июль, ситуация в столице остается сложной, несмотря на иммунитет примерно у половины горожан. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия". Он отметил, что болезнь у пациентов стала протекать тяжелее. Мэр в очередной раз призвал сделать прививку от ковида.

Из-за ухудшения эпидситуации в столице Сергей Собянин накануне подписал указ об установлении с 15 по 19 июня нерабочих дней с сохранением зарплаты для сотрудников. Возвращаются ограничения на работу развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и на работу ночных заведений.

Всем работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удалёнку, по возможности, большинство, в особенности тех, кто не вакцинировался, передает Радио Маяк.