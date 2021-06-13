Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре подвел итоги турнир по комплексному единоборству имени Героя России Олега Охрименко
В Самаре подвел итоги турнир по комплексному единоборству имени Героя России Олега Охрименко
Путин рассказал об ожиданиях от встречи с Байденом
Путин рассказал об ожиданиях от встречи с Байденом
Жительница Кинеля незаконно регистрировала иностранцев
Жительница Кинеля незаконно регистрировала иностранцев
В Тольятти два водителя пострадали в столкновении иномарок
В Тольятти два водителя пострадали в столкновении иномарок
В Сызрани за ремонт сетей жилфонда взялись всерьез
В Сызрани за ремонт сетей жилфонда взялись всерьез
Собянин спрогнозировал пик пандемии COVID-19 в Москве в июне–июле
Собянин спрогнозировал пик пандемии COVID-19 в Москве в июне–июле
Житель Октябрьска расплачивался в магазинах чужой банковской картой
Житель Октябрьска расплачивался в магазинах чужой банковской картой
Жители Самары назвали желаемую сумму базового безусловного дохода
Жители Самары назвали желаемую сумму базового безусловного дохода
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.68
-0.52
EUR 87.33
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре прошел региональный этап молодежного чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»
На «Солидарность Арене» завтра начнется фан-фестиваль «Наши парни. Играем за вас!»
В парке Гагарина прошли региональные соревнования школьников «Школа безопасности – 2021»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Собянин спрогнозировал пик пандемии COVID-19 в Москве в июне–июле

13 июня 2021 10:57
144
Собянин спрогнозировал пик пандемии COVID-19 в Москве в июне–июле

Пик заболеваемости ковидом в Москве может прийтись на июнь или июль, ситуация в столице остается сложной, несмотря на иммунитет примерно у половины горожан. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия". Он отметил, что болезнь у пациентов стала протекать тяжелее. Мэр в очередной раз призвал сделать прививку от ковида.

Из-за ухудшения эпидситуации в столице Сергей Собянин накануне подписал указ об установлении с 15 по 19 июня нерабочих дней с сохранением зарплаты для сотрудников. Возвращаются ограничения на работу развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и на работу ночных заведений.

Всем работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удалёнку, по возможности, большинство, в особенности тех, кто не вакцинировался, передает Радио Маяк.

Теги: заболеваемость коронавирус Москва

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На 6 июня в Самарском регионе подтвержден 71 случай коронавирусной инфекции
06 июня 2021, 13:40
На 6 июня в Самарском регионе подтвержден 71 случай коронавирусной инфекции
Из них 41 случай в Самаре. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
853
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
02 июня 2021, 14:00
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
На 2 июня в регионе подтверждено 74 случая новой коронавирусной инфекции. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1135
За сутки в Самарской области коронавирусом заболели 74 человека
26 мая 2021, 13:18
За сутки в Самарской области коронавирусом заболели 74 человека
Это минимальное значение с августа 2020 года. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
901
В центре внимания
Первый тур лиги прошел в рамках фестиваля «ВолгаФэст» на набережной Волги.
12 июня 2021  23:16
В День России Дмитрий Азаров дал старт новому турниру по баскетболу 3х3 «BasketNights»
385
Между Самарой и Тольятти начал курсировать скорый электропоезд Ласточка фото
12 июня 2021  11:30
Между Самарой и Тольятти начал курсировать скорый электропоезд «Ласточка»: ФОТО
1157
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России
12 июня 2021  10:40
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России
532
Самозанятым Самарской области помогут с профессиональным продвижением проектов в соцсетях
11 июня 2021  13:51
Самозанятым Самарской области помогут с профессиональным продвижением проектов в соцсетях
731
12 июня в Самаре на площади Куйбышева можно привиться от коронавируса
11 июня 2021  13:34
12 июня в Самаре на площади Куйбышева можно привиться от коронавируса
613
Весь список