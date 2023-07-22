В Минздраве предложили отменить массовую вакцинацию от COVID-19

71

Минздрав пересмотрел рекомендации по вакцинации от коронавируса и теперь предлагает делать повторную прививку не ранее, чем через год. А прививать от COVID-19 по эпидемическим показаниям обязательно будут только уязвимые категории граждан.

Проект приказа ведомства об этом размещен для общественного обсуждения.

В пояснительной записке к документу отмечается, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась, а у населения сформирован достаточно высокий уровень коллективного иммунитета к нему. В связи с этим актуализируется перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации.

В него входит взрослое население, которое ни разу не болело коронавирусом и не прививалось от него, люди старше 60 лет и граждане с хроническими заболеваниями, пишет РГ.