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"Чеченская Республика первой из всех регионов Российской Федерации достигла необходимого уровня охвата вакцинации."
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В Чечне 60% взрослого населения получили первый компонент вакцины от коронавируса

27 июля 2021 21:23
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"Чеченская Республика первой из всех регионов Российской Федерации достигла необходимого уровня охвата вакцинации."

В Чечне 60% взрослого населения получили первый компонент вакцины от коронавируса. Об этом во вторник, 27 июля, сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов, передают "Известия".

«Чеченская Республика первой из всех регионов Российской Федерации достигла необходимого уровня охвата вакцинации, мы достигли 60% охвата вакцинации нашего населения, взрослого населения»,— рассказал он журналистам.

По словам министра, эффект от достижения коллективного иммунитета скажется на эпидемиологической ситуации в республике ближе к осени.

Как написал Сулейманов на своей странице в Instagram, на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией он отметил, что единственным способом победить пандемию является вакцинация. Он также подчеркнул, что не следует останавливаться на отметке в 60%, а необходимо привить все население.

Министр также отметил, что система здравоохранения «полностью готова отразить удар пандемии».

 

Фото из открытых источников

Теги: вакцинация Чечня

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