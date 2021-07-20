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Уже более 5 тысяч горожан принимают участие в акции «Самара, я привит!»

20 июля 2021 12:59
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Уже более 5 тысяч горожан принимают участие в акции «Самара, я привит!»

Со дня старта акции «Самара, я привит!» свое желание принять участие в розыгрыше ценных призов изъявили уже более 5 000 горожан. Среди участников акции, которая проводится с 1 по 25 июля, будут разыграны телевизор, ноутбук, смартфоны, билеты на футбол, в театры и музеи. Также подарки предоставили и компании экосистемы Сбера: СберЗдоровье и СБЕР ЕАПТЕКА. 

Принять участие в акции могут самарцы старше 18 лет, проживающие в Самаре и привившиеся до 25 июля вторым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции. Зарегистрироваться необходимо на сайте самара-я-привит.рф 

26 июля 2021 года рандомным способом по номеру СНИЛС определят победителей. После этого в течение двух дней на электронную почту или посредством СМС придет информация о дате и месте получения приза. Забрать подарок необходимо в течение 7 календарных дней. При себе иметь паспорт и сертификат профилактической прививки от COVID-19.

Теги: «Самара, я привит!» В центре внимания вакцинация

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