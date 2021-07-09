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ЦУР СО собрал 7 популярных мифов о вакцинации

9 июля 2021 15:55
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Развеял мифы заведующий инфекционными отделениями №1 и №2 клиник СамГМУ Дмитрий Константинов.

Вакцинация от коронавируса остается самой горячей темой для обсуждения в соцсетях. Система «Инцидент Менеджмент» ежедневно фиксирует десятки сообщений с вопросами о прививочной кампании.

Необходимость прививки не вызывает сомнения ни у этих людей, ни у врачебного сообщества. Однако, среди пользователей соцсетей все еще возникают различные опасения насчет вакцинации.

ЦУР СО собрал 7 популярных мифов о вакцинации и спросил у заведующего инфекционными отделениями №1 и №2 клиник СамГМУ Дмитрия Константинова, почему им не стоит верить.

Подробности здесь.

Теги: вакцинация мифы ЦУР СО

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