80

Вакцинация от коронавируса остается самой горячей темой для обсуждения в соцсетях. Система «Инцидент Менеджмент» ежедневно фиксирует десятки сообщений с вопросами о прививочной кампании.

Необходимость прививки не вызывает сомнения ни у этих людей, ни у врачебного сообщества. Однако, среди пользователей соцсетей все еще возникают различные опасения насчет вакцинации.



ЦУР СО собрал 7 популярных мифов о вакцинации и спросил у заведующего инфекционными отделениями №1 и №2 клиник СамГМУ Дмитрия Константинова, почему им не стоит верить.

Подробности здесь.