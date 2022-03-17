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Аналитики выяснили, как жители мегаполисов оценивают уровень работы систем медицины и образования, а также готовность людей к взаимопомощи и поддержке. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 11 тысяч представителей экономически активного населения из городов с численностью от 1 млн человек, в том числе из Самары.

Самара на втором месте среди миллионников по оценке уровня работы системы здравоохранения. Средняя оценка медицинского обслуживания в Самаре снизилась с по сравнению с прошлым годом и составляет 2,4 балла. Также Самаре не удалось сохранить показатели работы системы образования, жители города оценили работу на 2,6 балла из 5. Уровень поддержки и взаимопомощи снизился на 0,4 балла, в прошлом году он составлял 2,9 балла.

Работу системы здравоохранения в своем городе выше всего оценили жители Казани: средняя отметка составила 3,2 балла из 5 возможных. Москва на втором месте среди миллионников по оценке уровня работы системы здравоохранения. Оценки чуть ниже, чем год назад (было 3,4 балла), однако на фоне других мегаполисов Казань сохраняет лидерство.

Единственный мегаполис, где оценка системы здравоохранения за минувший год чуть выросла, — Воронеж: местные жители оценили работу медучреждений на 2,7 балла. Такую же отметку поставили системе медпомощи в своих городах жители Красноярска и Челябинска.



Систему образования выше всего оценили в Челябинске: по сравнению с прошлым годом средняя оценка чуть выросла и составила 3,2 балла. На втором месте — Казань: в среднем работу образовательных учреждений здесь оценили на 3,1 балла, что чуть меньше, чем в 2021-м (было 3,4 балла). Третье место занимают Красноярск, Новосибирск и Москва (в среднем по 2,9 балла): столица сумела удержать прошлогодний уровень, а Красноярск и Новосибирск — даже прибавили по 0,2 балла. Чуть улучшились оценки качества образования и в Воронеже.



Оценки уровня поддержки и взаимопомощи жителей города за год не выросли ни в одном мегаполисе. По-прежнему выше всего эту составляющую жизни оценивают в Казани: в среднем на 2,8 балла по 5-балльной шкале, что на 0,5 балла меньше, чем год назад. В среднем на 2,7 балла оценили готовность населения своих городов к взаимопомощи жители Красноярска, Москвы и Челябинска, на 2,6 балла — опрошенные из Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Уфы.



Место проведения опроса: гг. Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск

Время проведения: 1 февраля — 14 марта 2022 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население городов-миллионников старше 18 лет

Размер выборки: 11000 респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников