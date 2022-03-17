Я нашел ошибку
Главные новости:
Российские авиакомпании продолжают выполнять международные рейсы
Российские авиакомпании продолжают выполнять международные рейсы
В Самарской области закроют один автовокзал
В Самарской области закроют один автовокзал
Из-за санкций и роста валютных курсов дорожают корма и лекарства для животных
Из-за санкций и роста валютных курсов дорожают корма и лекарства для животных
В Самарской области изменилось расписание речной переправы в Рождествено
В Самарской области изменилось расписание речной переправы в Рождествено
Осужденные к принудительным работам в УФСИН России по Самарской области трудоустроены на предприятиях региона
Осужденные к принудительным работам в УФСИН России по Самарской области трудоустроены на предприятиях региона
в Самарском музее Алабина подготовили программу для малышей
В Самарском музее Алабина подготовили программу для малышей
В России с сегодняшнего дня вступил в силу закон об ужесточении наказания за педофилию
В России с сегодняшнего дня вступил в силу закон об ужесточении наказания за педофилию
В Тольятти сотрудники полиции устанавливают подозреваемого в краже денег с банковской карты
В Тольятти сотрудники полиции устанавливают подозреваемого в краже денег с банковской карты
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 108.05
-3.43
EUR 118.76
-3.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На сцене САТОБ премьера: спектакль «Князь Владимир: самарская страница»
Самарцев научат делать скворечники
14 марта в САТОБ состоится премьера спектакля «Князь Владимир» 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Средняя оценка медицинского обслуживания в Самаре снизилась с по сравнению с прошлым годом

17 марта 2022 10:32
126
Средняя оценка медицинского обслуживания в Самаре снизилась с по сравнению с прошлым годом

Аналитики выяснили, как жители мегаполисов оценивают уровень работы систем медицины и образования, а также готовность людей к взаимопомощи и поддержке. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 11 тысяч представителей экономически активного населения из городов с численностью от 1 млн человек, в том числе из Самары.

Самара на втором месте среди миллионников по оценке уровня работы системы здравоохранения. Средняя оценка медицинского обслуживания в Самаре снизилась с по сравнению с прошлым годом и составляет 2,4 балла. Также Самаре не удалось сохранить показатели работы системы образования, жители города оценили работу на 2,6 балла из 5. Уровень поддержки и взаимопомощи снизился на 0,4 балла, в прошлом году он составлял 2,9 балла.

Работу системы здравоохранения в своем городе выше всего оценили жители Казани: средняя отметка составила 3,2 балла из 5 возможных. Москва на втором месте среди миллионников по оценке уровня работы системы здравоохранения. Оценки чуть ниже, чем год назад (было 3,4 балла), однако на фоне других мегаполисов Казань сохраняет лидерство.

Единственный мегаполис, где оценка системы здравоохранения за минувший год чуть выросла, — Воронеж: местные жители оценили работу медучреждений на 2,7 балла. Такую же отметку поставили системе медпомощи в своих городах жители Красноярска и Челябинска. 

Систему образования выше всего оценили в Челябинске: по сравнению с прошлым годом средняя оценка чуть выросла и составила 3,2 балла. На втором месте — Казань: в среднем работу образовательных учреждений здесь оценили на 3,1 балла, что чуть меньше, чем в 2021-м (было 3,4 балла). Третье место занимают Красноярск, Новосибирск и Москва (в среднем по 2,9 балла): столица сумела удержать прошлогодний уровень, а Красноярск и Новосибирск — даже прибавили по 0,2 балла. Чуть улучшились оценки качества образования и в Воронеже. 

Оценки уровня поддержки и взаимопомощи жителей города за год не выросли ни в одном мегаполисе. По-прежнему выше всего эту составляющую жизни оценивают в Казани: в среднем на 2,8 балла по 5-балльной шкале, что на 0,5 балла меньше, чем год назад. В среднем на 2,7 балла оценили готовность населения своих городов к взаимопомощи жители Красноярска, Москвы и Челябинска, на 2,6 балла — опрошенные из Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Уфы.

Место проведения опроса: гг. Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск
Время проведения: 1 февраля — 14 марта 2022 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население городов-миллионников старше 18 лет
Размер выборки: 11000 респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников

Теги: Коронавирус Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Чем ближе к дате принятия закона о введении QR-кодов, тем меньше он встречает одобрения среди россиян
14 января 2022, 12:16
Чем ближе к дате принятия закона о введении QR-кодов, тем меньше он встречает одобрения среди россиян
Омикрона стали бояться чуть чаще, но люди, испытывающие опасения по поводу распространения нового штамма, по-прежнему в меньшинстве. Общество
1070
Жители Самарской области рассказали об изменении своего отношения к вакцинации от COVID-19
22 декабря 2021, 13:46
Жители Самарской области рассказали об изменении своего отношения к вакцинации от COVID-19
37% опрошенных из Самарской области отметили, что всегда были за вакцинацию. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
2160
28% жителей Самарской области поддержали бы введение ограничений для непривитых
16 декабря 2021, 11:39
28% жителей Самарской области поддержали бы введение ограничений для непривитых
Больше половины работников Самарской области (67%) обеспокоены высокими темпами распространения коронавирусной инфекции. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
2101
В центре внимания
Банк «Солидарность» - участник национальной китайской платежной системы CIPS, что позволяет проводить платежи быстро и безопасно. 
16 марта 2022  16:13
Дмитрий Азаров обсудил с руководством самарского банка «Солидарность» поддержку регионального бизнеса в торговле с Китаем
484
Жители Самарской области могут принять участие во Всероссийском социальном проекте «Узнай Россию. Предприниматели-земляки»
16 марта 2022  14:04
Жители Самарской области могут принять участие во Всероссийском социальном проекте «Узнай Россию. Предприниматели-земляки»
1033
Новый ресурс «Объясняем. Самарская область» отвечает на вопросы жителей региона
16 марта 2022  13:59
Новый ресурс «Объясняем. Самарская область» отвечает на вопросы жителей региона
433
Роскачество предупредило о мошеннических сайтах для проверки банковских карт
16 марта 2022  09:41
Роскачество предупредило о мошеннических сайтах для проверки банковских карт
413
В Самарской области ожидают метель
16 марта 2022  09:34
В Самарской области ожидают метель
355
Весь список