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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе на данный момент стабилизировалась

30 марта 2022 10:42
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Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией на данный момент стабилизировалась

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области, заведующая инфекционным отделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, к.м.н. Елена Алексеевна Стребкова: 
 
Уважаемые жители Самарской области! 
 
Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией на данный момент стабилизировалась. Но прогнозы эпидемиологов говорят о возможном повышении заболеваемости. Поэтому сейчас самый благоприятный момент пройти вакцинацию или сделать ревакцинацию. 
 
Мы продолжаем жить в период пандемии. Поэтому вакцинацию надо обновлять каждые 6 месяцев. Это касается всех, не только медработников. 
 
Да, мы знаем, что вакцина не в 100 процентах случаев спасает от вероятности заболеть. Но мы знаем также и то, что своевременная вакцинация спасает от тяжелого течения болезни. 
 
Особенно это актуально для наших родителей и пожилых родственников. В основном люди старшего возраста сейчас являются пациентами ковидных госпиталей. 
Защитите их от болезни! 
Пройдите вакцинацию и сделайте повторную прививку своевременно! 

Теги: Коронавирус

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