Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе на данный момент стабилизировалась

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Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области, заведующая инфекционным отделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, к.м.н. Елена Алексеевна Стребкова:



Уважаемые жители Самарской области!



Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией на данный момент стабилизировалась. Но прогнозы эпидемиологов говорят о возможном повышении заболеваемости. Поэтому сейчас самый благоприятный момент пройти вакцинацию или сделать ревакцинацию.



Мы продолжаем жить в период пандемии. Поэтому вакцинацию надо обновлять каждые 6 месяцев. Это касается всех, не только медработников.



Да, мы знаем, что вакцина не в 100 процентах случаев спасает от вероятности заболеть. Но мы знаем также и то, что своевременная вакцинация спасает от тяжелого течения болезни.



Особенно это актуально для наших родителей и пожилых родственников. В основном люди старшего возраста сейчас являются пациентами ковидных госпиталей.

Защитите их от болезни!

Пройдите вакцинацию и сделайте повторную прививку своевременно!