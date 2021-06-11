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Ситуация с пандемией коронавируса в России развивается неравномерно

11 июня 2021 09:23
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Ситуация с пандемией коронавируса в России развивается неравномерно

Хуже всего она в тех регионах, где массово не соблюдаются профилактические меры, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия". По его словам, вакцинация населения идет хорошими темпами в отдельных регионах, в частности – в Белгородской области и Чечне.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли введение каких-то дополнительных ограничительных мер, Мурашко отметил, что "не нужно проверять на прочность ни систему здравоохранения, ни собственное здоровье. Нужно выполнить те рекомендации, которые предписаны врачом".

В России, по данным федерального оперштаба, зарегистрировано 5 млн 167 тыс случаев заражения, выздоровели 4 млн 771 тыс человек, умерли 125 тыс 278, передает Радио Маяк.

Теги: вакцинация коронавирус пандемия

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