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Шесть добровольцев уже получили первую дозу назальной вакцины против нового коронавируса или плацебо в рамках начавшихся накануне клинических исследований на базе Сеченовского университета.

Нежелательных реакций отмечено не было, процедура безболезненна, сообщила ТАСС руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств вуза, главный исследователь Елена Смолярчук.

В октябре 2021 года Минздрав России выдал Центру им. Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. Как отмечал ранее глава центра Александр Гинцбург, эта вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечивающим еще один барьер на пути инфекции.