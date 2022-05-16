Самарцев просят обратить внимание на изменение работы прививочных пунктов в ТЦ

Уважаемые жители Самарской области!
Обращаем внимание на изменение работы прививочных пунктов в ТЦ!
Актуальная информация об адресах и графике работы прививочных пунктов:
Самара:
ТЦ «Аврора»
ул. Аэродромная, 47
14.00 – 19.30 ежедневно
2 этаж
ТРК «Космопорт»
ул. Дыбенко, 30, магазин «Ашан»
10.00 – 18.00 ежедневно
1 этаж
ТРК «Вива Лэнд»
проспект Кирова, 147
10.00 – 18.00 ежедневно
2 этаж
Тольятти:
ТЦ «Парк Хаус»
Автозаводское шоссе, 6
11.00 – 19.00 ежедневно
1 этаж
С информацией об адресах всех прививочных пунктов можно ознакомиться на официальном сайте министерства здравоохранения Самарской области в разделе «Вакцинация от COVID-19» (карта пунктов вакцинации).
Приглашаем жителей региона пройти вакцинацию от COVID-19!