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Самарцев просят обратить внимание на изменение работы прививочных пунктов в ТЦ

16 мая 2022 11:21
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Самарцев просят обратить внимание на изменение работы прививочных пунктов в ТЦ

Уважаемые жители Самарской области!
Обращаем внимание на изменение работы прививочных пунктов в ТЦ!

Актуальная информация об адресах и графике работы прививочных пунктов:

Самара:

ТЦ «Аврора»
ул. Аэродромная, 47
14.00 – 19.30 ежедневно
2 этаж

ТРК «Космопорт»
ул. Дыбенко, 30, магазин «Ашан»
10.00 – 18.00 ежедневно
1 этаж

ТРК «Вива Лэнд»
проспект Кирова, 147
10.00 – 18.00 ежедневно
2 этаж

Тольятти:

ТЦ «Парк Хаус»
Автозаводское шоссе, 6
11.00 – 19.00 ежедневно
1 этаж

С информацией об адресах всех прививочных пунктов можно ознакомиться на официальном сайте министерства здравоохранения Самарской области в разделе «Вакцинация от COVID-19» (карта пунктов вакцинации).

Приглашаем жителей региона пройти вакцинацию от COVID-19!

Теги: Вакцинация Коронавирус

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