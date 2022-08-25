Самарцев призвали вакцинироваться

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Глава информцентра по предупреждению распространения COVID-19 Дмитрий Константинов: «В оставшиеся летние дни призываю всех обязательно вакцинироваться»



Руководитель информационного центра регионального оперштаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Дмитрий Константинов выступил с обращением к жителям области.



Ситуация с распространением COVID-19 в регионе ухудшается. Сегодня подтверждено уже 930 случаев новой коронавирусной инфекции.

Для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом и с подозрением на него развернуто порядка 780 коек в 7 медицинских учреждениях региона. Также пациентов с COVID-19 вновь принимает больница № 10 Самары.



Стабильный рост заболевших обуславливает вновь необходимость перестройки работы системы здравоохранения, планирования коечного фонда для инфекционных больных.



«Сегодня в ковидных госпиталях преимущественно проходят лечение пациенты старше 60 лет, имеющие хронические заболевания. Среди них есть и вакцинированные, но у подавляющего большинства сроки вакцинации превышают 6 месяцев. Со временем после первичной вакцинации напряжённость иммунного ответа к новому коронавирусу ослабевает и возрастают риски заболеть, причем заболеть тяжело, - отметил Дмитрий Константинов. - Чтобы избежать рисков, важно прививаться своевременно. Если у вас подошел срок ревакцинации, если вы привились или переболели более 6 месяцев назад, посетите прививочный пункт. Мы продолжаем жить в период пандемии, поэтому периодическая вакцинация – сегодня норма, это важный способ уберечь здоровье и спасти жизнь».



Как подчеркнул глава информцентра, сегодня наблюдается рост числа амбулаторных пациентов, среди которых и жители трудоспособного возраста, и дети. В случае появления признаков простудного заболевания важно остаться дома и вызвать врача из поликлиники по номеру горячей линии 122, по телефонам регистратур. Для повышения доступности помощи в поликлиниках сейчас проводится работа по увеличению количества мобильных медицинских бригад.



В службу скорой медпомощи необходимо обращаться, если состояние ухудшается, появляется одышка. В остальных случаях помощь окажут медработники из поликлиники.



«В эти оставшиеся летние дни призываю всех обязательно вакцинироваться от коронавируса. Прививочные пункты продолжают работать, их в регионе - 200. Часть работает в торговых центрах по графику, продолжают работать и круглосуточные пункты в Самаре на базе больницы № 10 и в Тольятти на базе Ставропольской больницы, - отметил Дмитрий Константинов. - В пунктах вакцинации имеется в наличии достаточное количество вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Спутник V» (ГамКовидВак) - более 120 тысяч комплектов вакцины. По вакцинному препарату имеется большой объем данных о его безопасности и эффективности».



Все, кто хочет привиться однокомпонентной вакциной, то есть сделать одну прививку, могут использовать первый компонент вакцины «Спутник V», он абсолютно идентичен вакцине «Спутник лайт». При этом вакцинацию и ревакцинацию жителям старше 60 лет рекомендовано проводить двукратным введением вакцины для формирования высокого уровня защитного иммунитета.



«Позаботьтесь о себе и своих пожилых родственниках. Проверьте, когда вы и ваши родные проходили вакцинацию. И если с тех пор прошло полгода, то сделайте прививку повторно. Жители, которые еще ни разу не прививались, - сделайте свой выбор в пользу вакцинации, сейчас самое время! Это поможет при встрече с инфекцией перенести болезнь в более легкой форме, уберечь от серьезных осложнений», - призвал жителей региона доктор медицинских наук.



Кроме того, в регион поступила и вакцина для профилактики гриппа - более 280 тысяч доз, в ближайшее время она будет распределена в медучреждения.