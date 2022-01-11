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Росздравнадзор зарегистрировал первую российскую тест-систему для выявления "омикрон"-штамма

11 января 2022 23:28
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Тест позволяет за 1,5 часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке варианты вирусов "омикрон" и "дельта".

Росздравнадзор зарегистрировал первую разработанную в России тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса, сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства, передает РИА Новости.

"Набор регентов был разработан по поручению руководителя ФМБА России В.И. Скворцовой в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России и предназначен для использования в клинической лабораторной диагностике острых респираторных инфекций", — добавили в ведомстве.

Тест позволяет за 1,5 часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке варианты вирусов "омикрон" и "дельта".

Как сообщил замглавы Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов, распространение омикрон-штамма приведет к всплеску заболеваемости COVID-19 в России в начале февраля.

 

Фото:   pixabay

Теги: Коронавирус

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