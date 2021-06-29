Россию включили в список стран, где распространяются опасные мутации коронавируса.

190

Германский Институт Роберта Коха включил Россию и Португалию в список стран, где распространяются опасные мутации коронавируса. Это решение вступило в силу сегодня в полночь.

Как сообщает агентство DPA, это означает, что ужесточаются правила въезда в ФРГ. В частности, сокращается транспортное сообщение. Все въезжающие в ФРГ из регионов риска должны в течение 10 дней до въезда пройти цифровую регистрацию.

Также при въезде необходимо предъявить отрицательный тест на COVID-19, справку о полной вакцинации препаратами, признанными в ЕС, или справку о выздоровлении после инфекции. Для въезжающих в ФРГ из России вводится строгий 14-дневный карантин.

Вместе с Россией в список попала и Португалия, передает Радио Маяк.