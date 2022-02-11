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Россияне стали внимательнее к ковидному статусу своих супругов: за год доля тех, кто потребует от партнера отрицательный тест на COVID или свидетельство о вакцинации на первом свидании, выросла 10% до 18%. Об этом говорится в исследовании страховых компаний, результаты которого приводит агентство РИА Новости.

При этом каждый девятый россиянин потребует от партнера доказательств отсутствия коронавируса, поскольку иначе невозможно провести свидание в кафе, ресторане, кинотеатре или театре. И еще 7% сделают это из соображений защиты здоровья.

Остальные 83% граждан заявили, что не будут требовать от партнера отрицательный тест или свидетельство о вакцинации. Из них 44% считают, что это неприлично.