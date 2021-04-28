Я нашел ошибку
Главные новости:
Канатоходец из Австрии перейдет Волгу в Самаре
Канатоходец из Австрии перейдет Волгу в Самаре
«Единая Россия» 29 апреля проведет «Диктант Победы» на 16 тысячах площадок в 80 странах мира
«Единая Россия» 29 апреля проведет «Диктант Победы» на 16 тысячах площадок в 80 странах мира
Россияне против обязательной вакцинации абитуриентов от COVID-19
Россияне против обязательной вакцинации абитуриентов от COVID-19
Студенты изменят привычки ради сохранения благоприятного климата
Студенты изменят привычки ради сохранения благоприятного климата
в России могут подорожать крупы
В России могут подорожать крупы
Двух пропавших девушек-подростков в Самарской области нашли
Двух пропавших девушек-подростков в Самарской области нашли
На Кипр пока снова нельзя летать
На Кипр пока снова нельзя летать
Обманутых дольщиков в Самарской области станет больше
Обманутых дольщиков в Самарской области станет больше
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.96
0.19
EUR 90.47
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня, 27 апреля самарцев приглашают на десятые Аксаковские онлайн-чтения
Дети сотрудников УИС СО покатались на электросамокатах
Широкомасштабные рейдовые мероприятия в выходные дни вновь проведут сотрудники Госавтоинспекции Самарской области
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Россияне против обязательной вакцинации абитуриентов от COVID-19

28 апреля 2021 10:18
60
Россияне против обязательной вакцинации абитуриентов от COVID-19

Лишь каждый одиннадцатый россиянин согласен с идеей зачислять в вузы только тех, кто сделал прививку от COVID-19.

Глава ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил принимать в высшие учебные заведения только тех, кто вакцинировался от коронавируса. Однако три четверти экономически активных россиян (75%) выступают против столь жестких мер, напоминая, что любая прививка — это добровольная процедура, поэтому незаконно дискриминировать тех, кто от нее отказывается. К тому же причины отказа могут быть разными — например, наличие абсолютных противопоказаний к каким-либо вакцинам.

Лишь 9% опрошенных выразили согласие с идеей об обязательной вакцинации абитуриентов от COVID-19. Свою позицию они аргументировали необходимостью достичь так называемого «коллективного» иммунитета, чтобы опасная болезнь не распространялась и не становилась причиной новых ограничений. Причем жесткие меры несколько чаще поддерживают мужчины (11% против 8% среди женщин), а также молодежь до 24 лет (12%).

16% россиян затруднились однозначно определить свое отношение к идее лидера ЛДПР.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 353
  • Время проведения: 21—26 апреля 2021 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов

Фото: Pixabay.com

Теги: абитуриенты вакцинация коронавирус студенты

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области эпидемиологическая ситуация не позволяет снимать коронавирусные ограничения
27 апреля 2021, 09:56
В Самарской области эпидемиологическая ситуация не позволяет снимать коронавирусные ограничения
Снижение ежедневно фиксируемых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией идет крайне медленно, показатели остаются на высоких значениях Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
393
Жители правого берега Волги проходят вакцинацию от COVID-19 в передвижном ФАПе
24 апреля 2021, 13:32
Жители правого берега Волги проходят вакцинацию от COVID-19 в передвижном ФАПе
На днях один из новых передвижных  фельдшерско-акушерских пунктов Волжской центральной районной больницы был переправлен в Рождествено. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
765
Более 400 жителей Самарской области прошли вакцинацию от COVID-19 на дому
23 апреля 2021, 12:36
Более 400 жителей Самарской области прошли вакцинацию от COVID-19 на дому
Для проведения вакцинации маломобильным пациентам необходимо обратиться в свою поликлинику по телефону. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
428
В центре внимания
Дмитрий Азаров в режиме видеоконференцсвязи принял участие в круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему «Послание Президента: взгляд из регионов».
27 апреля 2021  19:20
Дмитрий Азаров: «Открытость власти является главным требованием сегодня»
Политика
319
Самарских фермеров поддерживают в развитии
27 апреля 2021  13:23
Самарских фермеров поддерживают в развитии
Экономика
362
В Самарской области не будут проводить массовые мероприятия 1 мая.
27 апреля 2021  10:52
В Самарской области не будут проводить массовые мероприятия 1 мая
Общество
392
В Самарской области эпидемиологическая ситуация не позволяет снимать коронавирусные ограничения
27 апреля 2021  09:56
В Самарской области эпидемиологическая ситуация не позволяет снимать коронавирусные ограничения
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
396
В этом году в Самаре должен появиться первый транспортно-пересадочный узел Пятилетка»
27 апреля 2021  09:34
В этом году в Самаре должен появиться первый транспортно-пересадочный узел «Пятилетка»
Транспорт
677
Весь список