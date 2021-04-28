Россияне против обязательной вакцинации абитуриентов от COVID-19

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Лишь каждый одиннадцатый россиянин согласен с идеей зачислять в вузы только тех, кто сделал прививку от COVID-19.



Глава ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил принимать в высшие учебные заведения только тех, кто вакцинировался от коронавируса. Однако три четверти экономически активных россиян (75%) выступают против столь жестких мер, напоминая, что любая прививка — это добровольная процедура, поэтому незаконно дискриминировать тех, кто от нее отказывается. К тому же причины отказа могут быть разными — например, наличие абсолютных противопоказаний к каким-либо вакцинам.



Лишь 9% опрошенных выразили согласие с идеей об обязательной вакцинации абитуриентов от COVID-19. Свою позицию они аргументировали необходимостью достичь так называемого «коллективного» иммунитета, чтобы опасная болезнь не распространялась и не становилась причиной новых ограничений. Причем жесткие меры несколько чаще поддерживают мужчины (11% против 8% среди женщин), а также молодежь до 24 лет (12%).



16% россиян затруднились однозначно определить свое отношение к идее лидера ЛДПР.



В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 353

Время проведения: 21—26 апреля 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов

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