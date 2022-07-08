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Россияне потеряли интерес к вакцинации

8 июля 2022 11:54
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Россияне потеряли интерес к вакцинации

В России сняли основные коронавирусные ограничения, которые последовательно вводились с весны 2020 года: Роспотребнадзор отменил масочный режим и запрет на работу предприятий общественного питания в ночное время, а в федеральном оперштабе приняли решение снять ограничения на въезд и выезд из страны.

Кроме того, Минздрав рекомендовал регионам, в которых больше не действуют ограничения по ковиду, возобновить оказание плановой медпомощи в полном объеме, в том числе в тех больницах, которые были перепрофилированы под борьбу с вирусом. Помощь пациентам с COVID министерство предлагает оказывать в специализированных инфекционных стационарах.

Последняя волна коронавируса в России была в январе-феврале текущего года, в середине февраля в очередной раз был обновлен максимум заражений за сутки — более 200 тыс. случаев за 11 февраля. Начиная с конца месяца волна пошла на спад: в середине марта суточный прирост составлял примерно 50 тыс. случаев, в середине апреля этот показатель опустился до 12 тыс. На момент написания текста, 7 июля, оперштаб отчитался о 3359 зараженных, выявленных накануне.

При этом с падением числа заразившихся коронавирусом снижается и коллективный иммунитет. С июля 2021 года этот показатель формируется из вакцинированных, а также переболевших или вакцинированных более полугода назад. Если в феврале уровень коллективного иммунитета в России достигал 64,4%, то на сегодняшний день он составляет 18,6%. При этом в разное время некоторым регионам удавалось превышать 80%, что служит одним из критериев «региона свободного от COVID-19», это удавалось, например, Москве, Санкт-Петербургу,  Карелии, Мурманской области.

Связано ли статистическое падение коллективного иммунитета с потерей интереса россиян к вакцинации от COVID-19, почему при его довольно низком уровне в России с февраля не было существенных подъемов заболеваемости и остается ли смысл ревакцинироваться от коронавируса, разбирался РБК.

Представители опрошенных РБК клиник подтвердили, что фиксируют спад спроса на услуги вакцинации от коронавируса с конца февраля-начала марта. Так, в «Инвитро» сообщили РБК, что если в 2021 году в Москве было реализовано 8 тыс. доз, то за текущие семь месяцев 2022 лишь 1,7 тыс. Больше всего вакцин клиника реализовала осенью и зимой 2021 года.

 

Теги: Вакцинация Коронавирус

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