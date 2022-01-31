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Ревакцинированные препаратом "Спутник Лайт" в течение трех месяцев имеют стопроцентную защиту против заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом свидетельствуют данные исследований, сообщил в эфире телеканала "Россия" директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Как отметил Гинцбург, считать, что штамм коронавируса "омикрон" – последняя стадия пандемии, неправильно.

Добавим, в России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализированы 9 883 человека, почти на треть меньше по сравнению с предыдущим днем. Подтверждено 121 228 новых случаев COVID-19. Умерли 617 пациентов, и это минимум с 28 июня 2021 года, передает Радио Маяк.