QR-код после вакцинации «Спутником Лайт» придет через 21 день

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В случае если первичная вакцинация была сделана препаратом «Спутник Лайт», сертификат с QR-кодом будет предоставлен только спустя три недели. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития РФ.

— Согласно официальному письму Минздрава России, сертификаты о первичной вакцинации препаратом «Спутник Лайт» формируются на портале госуслуг спустя 21 день после вакцинации, — заявили в Минцифры.

При ревакцинации «Спутником Лайт» сертификат активируется в день прививки. Если этого не произошло, нужно обратиться в техподдержку портала «Госуслуги», пишет 63.ру.