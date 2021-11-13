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QR-код после вакцинации «Спутником Лайт» придет через 21 день

13 ноября 2021 13:21
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QR-код после вакцинации «Спутником Лайт» придет через 21 день

В случае если первичная вакцинация была сделана препаратом «Спутник Лайт», сертификат с QR-кодом будет предоставлен только спустя три недели. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития РФ.

— Согласно официальному письму Минздрава России, сертификаты о первичной вакцинации препаратом «Спутник Лайт» формируются на портале госуслуг спустя 21 день после вакцинации, — заявили в Минцифры.

При ревакцинации «Спутником Лайт» сертификат активируется в день прививки. Если этого не произошло, нужно обратиться в техподдержку портала «Госуслуги», пишет 63.ру.

Теги: Вакцинация Коронавирус

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