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Происхождение коронавируса снова будут расследовать

27 сентября 2021 09:12
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Происхождение коронавируса снова будут расследовать

Всемирная организация здравоохранения планирует возобновить расследование происхождения COVID-19, собрав команду из 20 ученых для поиска новых доказательств. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Новой группе исследователей предстоит выяснить, появился ли вирус в лаборатории, а также провести более широкие исследования будущих вирусных рисков и связей с поведением человека. В команду войдут специалисты по лабораторной безопасности и биозащите, а также эксперты в области генетики и болезней животных.

Новое исследование будет проведено после того, как первоначальное расследование ВОЗ, включавшее посещение китайского Уханя, показало, что данных, предоставленных китайскими учеными, недостаточно для ответа на вопросы о происхождении вируса. Официальные лица США настаивали на том, чтобы ВОЗ возобновила расследование происхождения COVID-19.

Между тем, власти КНР в течение нескольких месяцев заявляли, что организация должна изучить другие страны, такие как Италия и США, относительно происхождения вируса. Так, Пекин призывал проверить работу американской лаборатории на военной базе в штате Мэриленд. Летом 2019 года ее закрывали из-за нарушений техники безопасности при транспортировке опасных материалов, передает Радио Маяк.

Теги: коронавирус

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