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Прививку от коронавируса сделали уже больше 330 тысяч жителей Самарской области

10 мая 2021 12:42
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Прививку от коронавируса сделали уже больше 330 тысяч жителей Самарской области

Прививку от коронавируса сделали уже больше 330 тысяч жителей области, из них больше 246 тысяч завершили вакцинацию, получив второй компонент вакцины.

Напоминаем, что для удобства жителей работают: стационарные прививочные пункты в поликлиниках области.

Круглосуточные пункты в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Безенчуке, Новокуйбышевске, Отрадном, Камышле пункт в ТЦ "Аврора" в Самаре мобильные пункты на набережной возле ЦСК ВВС в Загородном парке у центрального входа в парке Гагарина возле входа со стороны ул.Сов.Армии

Теги: вакцинация коронавирус прививка

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