Прививку от коронавируса сделали уже больше 330 тысяч жителей Самарской области

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Прививку от коронавируса сделали уже больше 330 тысяч жителей области, из них больше 246 тысяч завершили вакцинацию, получив второй компонент вакцины.

Напоминаем, что для удобства жителей работают: стационарные прививочные пункты в поликлиниках области.

Круглосуточные пункты в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Безенчуке, Новокуйбышевске, Отрадном, Камышле пункт в ТЦ "Аврора" в Самаре мобильные пункты на набережной возле ЦСК ВВС в Загородном парке у центрального входа в парке Гагарина возле входа со стороны ул.Сов.Армии