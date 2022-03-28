Препарат против коронавируса на основе моноклональных антител "Гамковимаб" может быть зарегистрирован уже в июне.

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Это произойдёт в случае его допуска к регистрации на основании результатов первой фазы исследований, сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Ученый уточнил, что на этой неделе в рамках клинических исследований планируется начать введение препарата добровольцам.

По словам Гинцбурга, 28 марта также обсуждается выбор площадки для масштабирования производства. Минздрав в марте выдал центру разрешение на проведение первой и второй фаз клинических исследований "Гамковимаба". Препарат состоит из двух доз и предназначен для внутривенного введения. Планируется, что в исследованиях примут участие более 100 человек.