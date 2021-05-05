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Препарат американской компании Moderna признали лучшей в мире вакциной от COVID-19 на прошедшем в среду из-за пандемии в режиме видеосвязи регулярном Всемирном конгрессе вакцин - 2021 (World Vaccine Congress Washington 2021), передает ТАСС.

На форуме, который до распространения инфекции ежегодно проходил в Вашингтоне, препарат Moderna победил в номинации "Лучшая вакцина от COVID". Как сообщается на сайте конгресса, вакцина, разработанная американской компанией Pfizer совместно с ее германским партнером BioNTech "получила весьма высокую оценку". В шорт-лист номинации попал "Спутник V", а также препарат, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Moderna взяла и награду за "Лучшую новую технологию/платформу для вакцины". BioNTech в этой номинации также "получил весьма высокую оценку".

На протяжении многих лет на Всемирном конгрессе вакцин проводятся конференции с участием международных экспертов и ученых, занимающихся проблемами разработки и распространения этих медицинских препаратов.

Фото из открытых источников