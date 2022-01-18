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Правительство РФ подготовило новый план борьбы с коронавирусом с учетом штамма "омикрон". Об этом на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

"Правительством по поручению президента разработан план дополнительных мероприятий, которые должны помочь подготовить наше здравоохранение к возможному более резкому увеличению числа больных", - сказал председатель правительства.

Он отметил, что "план действий состоит из нескольких основных блоков". "Прежде всего, речь идет о готовности инфраструктуры здравоохранения по всей России. Для этого необходимо оценить уже имеющиеся мощности, медицинские кадры, наличие лекарственных препаратов, кислорода и средств индивидуальной защиты", - подчеркнул глава кабинета министров.

По мнению Мишустина, "самое важное - подготовить первичное звено". "Особенности нового штамма таковы, что именно на амбулаторную сеть придется самая серьезная нагрузка", - пояснил премьер-министр.

Число госпитализаций

Рост заболеваемости ковидом в РФ пока не привел к резкому увеличению числа госпитализированных, заявил Мишустин.

"Хочу обратить внимание, что на данный момент рост заболеваемости не привел к резкому увеличению числа госпитализированных больных. Именно госпитализация сегодня - это основной показатель опасности вируса", - сказал Мишустин.

"Пока мы не наблюдаем такой же доли тяжелых случаев болезни, как и в ситуации с "дельтой". Тем не менее нет полной ясности, как быстро будет распространяться новый штамм. Надо быть готовыми к любому развитию событий", - добавил премьер.

Он напомнил, что новый штамм вируса - "омикрон" - стремительно распространяется по всему миру и отличается повышенной заразностью. "Это демонстрирует опыт других государств. В европейских странах диагноз "ковид" ежедневно ставят сотне тысяч людей. За миллион зашкаливало это число в Соединенных Штатах Америки", - пояснил глава российского кабмина.

"Такие цифры нас не могут не беспокоить, ведь "омикрон" пришел и в Россию. Не только в столицу, но и в другие регионы. Это мы уже видим по статистике заболеваемости", - продолжил он.

В связи с этим Мишустин указал, что главы регионов сейчас должны быть на своих территориях, на местах и вместе с жителями оперативно решать возникающие вопросы, принимать меры для противодействия распространению вируса.

Финансирование борьбы с "омикроном"

Финансирование мероприятий плана по борьбе с "омикроном" будет рассмотрено на ближайшем заседании правительства РФ.

На координационном совете вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что было бы важно и нужно рассмотреть такие вопросы, особенно касающиеся лекарственного обеспечения, на ближайшем заседании.

"Так и сделаем", - ответил Мишустин. Дата следующего заседания кабмина пока не сообщалась, но такие заседания, как правило, проходят еженедельно.

Глава кабмина также добавил, что планируется усилить работу кол-центров. Мишустин попросил вице-премьера Дмитрия Чернышенко доложить о том, как налажена деятельность кол-центров сейчас и какие меры планируется предпринять, чтобы они стали более эффективными.

Контроль за соблюдением санитарных требований

Мишустин потребовал усилить контроль за соблюдением санитарных требований в местах массового скопления людей. "Одновременно надо усилить контроль за соблюдением санитарных требований в местах массового скопления людей", - сказал он.

По словам премьера, "важное значение по-прежнему имеет профилактика и диагностика ковида". Мишустин призвал увеличить объемы тестирования населения на коронавирус.

Кроме того, отметил глава кабмина, в условиях ухудшения ситуации необходимо нарастить производство тест-систем и исследования самого возбудителя, "чтобы точно понять, с какими штаммами мы сталкиваемся чаще всего", а также увеличить поставки экспресс-тестов в регионы. "Для этого выделим средства из резервного фонда на проведение секвенирования и обеспечение экспресс-тестами в первом полугодии текущего года", - сказал премьер.

Оперативная рабочая группа

Мишустин сообщил о создании оперативной рабочей группы по взаимодействию с регионами в борьбе с коронавирусом во главе с Голиковой.

"Реализация плана [дополнительных мер по борьбе с распространением омикрон-штамма коронавируса] - большая, ответственная задача. Важно, чтобы все его мероприятия были выполнены в полном объеме с учетом складывающейся ситуации. Такие вопросы требуют особого внимания и постоянного взаимодействия с регионами. Поэтому мы организовали специальную оперативную рабочую группу, которую станет курировать [вице-премьер] Татьяна Голикова. Эта группа будет круглосуточно на связи с субъектами РФ, всеми заинтересованными органами и организациями", - сказал Мишустин.

Он добавил, что при выявлении этой группой "каких-то сложностей решения будут приниматься незамедлительно".

Мишустин попросил Голикову "разработать проект регламента деятельности оперативной группы, сформировать показатели и данные, которые будут нужны, с учетом уже имеющихся информационных ресурсов".

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС