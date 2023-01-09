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Показатель COVID-19 в РФ за неделю снизился на 41%

9 января 2023 13:15
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Показатель COVID-19 в РФ за неделю снизился на 41%

За неделю со 2 по 8 января показатель заболеваемости COVID-19 в России на 100 тысяч населения уменьшился на 41% по сравнению с предыдущей неделей. Показатель госпитализации на 100 тысяч населения за это же время снизился на 31,7%, сообщает оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 2 754 заболевших коронавирусной инфекцией – это минимальный суточный прирост с начала июля 2022 года. Госпитализация потребовалась 441 пациенту.

Скончался за сутки 41 инфицированный, выписаны после выздоровления 2 990 человек.

Всего за все время пандемии в стране было зарегистрировано 21 829 736 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 394 121 человек умер, 21 248 549 пациентов выздоровели. пишет Смотрим.

Теги: Коронавирус

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