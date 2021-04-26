Пандемия коронавируса в России с большой долей вероятности завершится в ноябре

56

Такое мнение в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия" высказал глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Так он ответил на вопрос ведущего Павла Зарубина о сроках окончании пандемии в стране.

Вице-премьер Татьяна Голикова на аналогичный вопрос ответила, что она завершится, "когда мы все достигнем коллективного иммунитета".

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко согласился с тем, что окончание пандемии произойдет после того, как россияне вакцинируются, передает Радио Маяк.