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Пандемия коронавируса в России с большой долей вероятности завершится в ноябре

26 апреля 2021 09:11
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Пандемия коронавируса в России с большой долей вероятности завершится в ноябре

Такое мнение в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия" высказал глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Так он ответил на вопрос ведущего Павла Зарубина о сроках окончании пандемии в стране.

Вице-премьер Татьяна Голикова на аналогичный вопрос ответила, что она завершится, "когда мы все достигнем коллективного иммунитета".

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко согласился с тем, что окончание пандемии произойдет после того, как россияне вакцинируются, передает Радио Маяк.

Теги: коронавирус пандемия

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