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Пандемия коронавируса продлится еще около полутора лет

30 марта 2022 13:20
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Пандемия коронавируса продлится еще около полутора лет

Такой прогноз дал молекулярный биолог, вирусолог Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Пётр Чумаков. Его слова приводит "Вечерняя Москва". По словам учёного, важно, чтобы какое-то время продолжалась ревакцинация, особенно среди пожилых людей. В то же время карантинные меры в этой ситуации будут малоэффективны – нужно просто ревакцинироваться каждые полгода.

Вирусолог считает, что сейчас главная угроза исходит из Китая, где только наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Чумаков пояснил, что вакцина, которую там применяли, низко эффективная. В основном в КНР всё держится не на вакцинировании, а на карантинных мероприятиях. И сейчас, когда появился очень заразный штамм "омикрон", карантинные меры оказываются неэффективными.

Теги: Вакцинация Коронавирус

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