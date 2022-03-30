Пандемия коронавируса продлится еще около полутора лет

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Такой прогноз дал молекулярный биолог, вирусолог Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Пётр Чумаков. Его слова приводит "Вечерняя Москва". По словам учёного, важно, чтобы какое-то время продолжалась ревакцинация, особенно среди пожилых людей. В то же время карантинные меры в этой ситуации будут малоэффективны – нужно просто ревакцинироваться каждые полгода.

Вирусолог считает, что сейчас главная угроза исходит из Китая, где только наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Чумаков пояснил, что вакцина, которую там применяли, низко эффективная. В основном в КНР всё держится не на вакцинировании, а на карантинных мероприятиях. И сейчас, когда появился очень заразный штамм "омикрон", карантинные меры оказываются неэффективными.