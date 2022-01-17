Оперштаб СО: необходима мобилизация всех ресурсов в преддверии новой волны пандемии, вызванной омикроном»

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В понедельник, 17 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое было организовано в режиме видеоконференцсвязи.

Глава региона подчеркнул необходимость мобилизации всех ресурсов в преддверии новой волны пандемии:

«Угроза распространения инфекции возрастает. Об этом уже свидетельствуют ежедневные цифры регистрации инфицированных граждан. Конечно, мы имеем информацию из других регионов, в первую очередь из Москвы, из других стран. Понимаем, что угроза распространения нового штамма вируса более значительная. Президент поставил задачу в течение двух недель подготовить систему здравоохранения к новой волне коронавирусной инфекции. Поручения Президентом сформулированы четкие и жесткие: полная мобилизация и подготовка, проверка запасов, ресурсов и – Президентом было особо подчеркнуто – охват тестированием и темпы вакцинации».

Показав восьмой результат по итогам года в стране по охвату вакцинацией, область не достигла при этом планового показателя.

«Разъяснительная работа, убеждение людей – все это неотъемлемая составляющая нашей ежедневной работы по предотвращению инфекции. Как и проведение всех организационных мероприятий, включая контроль за самоизоляцией больных граждан на территориях всех муниципалитетов», — обозначил глава региона направления работы.

Как доложила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова, в регионе наметилась тенденция к росту заболеваемости. На 17 января зафиксировано 339 случаев коронавируса. В целом за прошедшую неделю обследовано более почти 76,5 тысяч человек. В возрастных категориях наибольшие показатели заболеваемости на 100 тысяч населения в группах 65+, 50-64 года, 30-49 лет; в профессиональных группах – среди работников сферы услуг, работников офисов, образования. Почти на 32% за неделю увеличилось число заболевших ОРВИ, на 43% — внебольничной пневмонией. Это также оценивается как признак неблагоприятной тенденции.

Средний охват тестированием за неделю составил максимальное значение за весь период – 517,4 на 100 тысяч населения при нормативном уровне 300 на 100 тысяч населения. Светлана Архипова отметила, что сегодня в регионе впервые выявлен штамм «омикрон» — пришли 13 положительных результатов, еще несколько находятся на экспертизе. Все заболевшие — это взрослые жители Самары.

Об особенностях нового штамма рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. «Омикрон» зафиксирован уже в более чем 100 странах мира, он характеризуется большим количеством мутаций в «шипах», с помощью которых он проникает в клетки, высокой скоростью распространения. Заразиться могут и переболевшие, и вакцинированные люди. При этом дети заражаются чаще, чем взрослые. Симптомы заражения напоминают грипп. Заболевание протекает легче или так же, как при инфицировании дельта-штаммом. Тяжелое течение заболевания наблюдается у непривитых лиц и у пациентов с сопутствующими заболеваниями. Армен Бенян подчеркнул, что с учетом высокой «заразности» штамма его распространение может привести к высокой нагрузке на систему здравоохранения.

Пока областной минздрав отмечает стабилизацию общего количества пациентов с коронавирусом на амбулаторном лечении – сейчас это 5217 человек (на 83% меньше по сравнению с пиковыми значениями октября-ноября 2021 года). В стационарах сейчас лечатся 2117 пациентов с подтвержденным COVID-19.

По поручению губернатора была проведена многокомпонентная ревизия ресурсов системы здравоохранения. Проводится широкое тестирование, в том числе повторное, чтобы сохранить высокую выявляемость коронавируса. Используются также антигенные экспресс-тесты, которые приобретены за счет средств областного бюджета. Они позволяют ускорить диагностику и как можно быстрее начать лечение. На их закупку, а также обеспечение ПЦР-тестирования будут выделены дополнительно 120 млн рублей.

Также по поручению Дмитрия Азарова с лабораториями проработан вопрос возможности перехода на круглосуточный режим работы в случае резкого увеличения числа пациентов. 4 лаборатории уже начали работать в таком графике.

Пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении, бесплатно получают лекарственные препараты: те, у кого подтвержден COVID-19, — за счет федеральных средств, пациенты с ОРВИ – за счет региональных средств. Необходимый запас препаратов в регионе на данный момент есть. «Мы рассчитываем количество необходимых препаратов на уровне пусть пиковых, но значений прошлого года. Но специалисты прогнозируют более высокий уровень распространения инфекции, а соответственно нуждаемость в лекарственных препаратах может возрасти в разы. Еще раз обратите на это внимание и увеличьте запасы. Если в десяток раз количество инфицированных граждан в день будет выше, как это произошло в других странах в предыдущие недели, значит и лекарственных препаратов, в том числе и для амбулаторного лечения, нам понадобится больше. Давайте об этом позаботимся сейчас», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Сегодня автопарк городских станций скорой медицинской помощи Самары, Тольятти и Сызрани пополнился 30 новыми автомобилями Lada Largus. «Я надеюсь, что опыт расширения возможностей нашей неотложной помощи и создания отделений неотложной медицинской помощи будет успешным. Новые автомобили, которые мы сегодня передали станциям скорой медицинской помощи, предназначены для доставки пациентов на процедуры, перемещения пациентов в условиях изоляции с целью снижения риска распространения инфекции. Но не только. Эти автомобили оборудованы таким образом, что де-факто мы увеличиваем количество бригад скорой помощи. А понятно, что с ростом количества инфицированных, который нам прогнозируют специалисты в связи с распространением штамма «омикрон», количество вызовов, обращений в службу скорой помощи будет расти. Теперь у нас есть дополнительный ресурс – 217, а вместе с новыми автомобилями — 247 бригад. Готовимся, исполняя поручение Президента, во всеоружии встретить новую волну», — сообщил губернатор.

Напомним, решение о дополнительной комплектации станций скорой медицинской помощи этими автомобилями, создании отделений неотложной помощи при станциях скорой помощи было принято на оперативном штабе. Такие спецбригады для работы с жителями, заболевшими коронавирусной инфекцией, были созданы по поручению Губернатора в ноябре прошлого года.

В стационарах усилены противоэпидемические меры: введен запрет на доступ посетителей, проведение любых собраний. Сформирован план мобилизации госпитального фонда. При необходимости на первом этапе может быть развернуто вдвое больше мест, чем сейчас, а далее коечный фонд может быть наращен до 8,5 тысяч мест. В этом случае будут задействованы 34 больницы. В каждом медучреждении по поручению губернатора проведена ревизия оборудования. Ведется работа по усилению кислородоснабжения, проводится закупка дополнительно 3 передвижных кислородных станций.

Привито от новой коронавирусной инфекции более 1 млн 652 тысяч жителей, что составляет 81,2% от плана и 52, 4% от населения региона. Повторной вакцинацией охвачено 256354 человека – 51,6% от планового значения. За прошедшую неделю привились почти в 2,5 раза больше человек, чем на первой неделе года, — почти 26 тысяч человек. От гриппа привито 63,5% от плана.

В целях объединения контакт-центров, созданных на базе отдельных медучреждений, и повышения качества консультирования жителей проработан вопрос создания на базе ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» Единого регионального контакт-центра с возможностью круглосуточной работы. По словам руководителя областного минздрава, это позволит снизить нагрузку на регистратуры поликлиник, а также сократит время ожидания ответа на звонок. «Самое главное, чтобы эта работа была в плюс, позволяла оптимизировать маршрутизацию, скорость ответа, повышать качество предоставления медицинской помощи и исключать дублированность», — прокомментировал губернатор.

На штабе рассмотрели вопрос о внесении изменений в постановление губернатора Самарской области от 22.10.2021 № 258 «О комплексе мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области», в части снятия ограничения на перевод на удаленную работу работников в возрасте 60 лет и старше, перенесших COVID-19. «Я хочу поблагодарить областную организацию профсоюзов и отдельно профсоюзную организацию «АВТОВАЗа» за то, что обратили внимание на эту неточность в постановлении. Документ с корректировкой до конца дня будет подписан», — заверил губернатор.

В связи с тем, что в области уже выявлен «омикрон», глава региона поручил во взаимодействии с министерством здравоохранения и муниципалитетами обеспечить изоляцию граждан с коронавирусной инфекцией, особенно это касается тех, у кого выявлен штамм «омикрон», который имеет большую заразность. «Время на подготовку и мобилизацию значительно сокращается», — резюмировал глава региона.

Фото: pixabay