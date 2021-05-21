Оперативный штаб СО: об управляемости инфекцией говорить ещё рано       

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Председатель регионального правительства Александр Фетисов провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории области.

На прошедшей неделе зафиксирован рост ежедневного выявляемых случаев заболевания коронавирусом. Отчасти это связано с увеличением объема тестирования по сравнению с майскими праздниками, отчасти с тем, что люди возвратились из поездок в другие регионы РФ, отметила руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова.

Сейчас охват тестированием поддерживается на должном уровне и превышает норму.

21 мая зафиксировано 129 заболевших, показатель заболеваемости 4,05 (по РФ – 6,09) на 100 тысяч населения. С 1 сентября 2020 года количество заболевших на 100 тысяч населения в области составляет 1742,8. 36,8% от общего количества случаев дает Самара, 20% — Тольятти, остальное количество распределяется между другими муниципальными образованиями региона.

За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом выросла в четырех возрастных группах (на 100 тысяч населения) – 1-6, 7-14, 30-49, более 65 лет, по остальным возрастам наблюдается незначительное снижение. В разрезе социальных групп более всего заболевших за 19 неделю среди работающих граждан (36%) и среди пенсионеров (43%). Это высокие и потому очень тревожные показатели.

За 19 неделю число заболеваний ОРВИ и внебольничной пневмонией увеличилось на 54,3% и 43,8% соответственно по сравнению с предыдущей неделей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года эти показатели тоже выше. Рост заболеваемости ОРВИ произошел во всех возрастных группах. Среди циркулирующих в регионе вирусов грипп по-прежнему не выявлен.

Как доложил первый замминистра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко, на прошлой неделе еще 101 место вернули в штатный режим работы, резерв коечного фонда сейчас составляет 28,7%. В санаториях, которые работают по программе «долечивания» пациентов с коронавирусом и подозрением на него, свободно каждое четвертое место. В стационарах лечатся около 2 тысяч пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом и подозрением на него, на амбулаторном лечении – порядка 9 тысяч пациентов.

Продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции. Всего в области первый компонент вакцины получили почти 368 тысяч человек, из них вторым компонентом привиты уже более 294 тысяч. Активнее всего прививаются работники социальной сферы – среди них свое здоровье обезопасили почти 50%. 49,6% от общего числа привитых – это люди старше 60 лет. В области работают стационарные пункты вакцинации в поликлиниках. Круглосуточные пункты открыты в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Безенчуке, Новокуйбышевске, Отрадном, Камышле. В столице региона по пятницам и выходным на парковках возле ТЦ «Мега», «Амбар», «Космопорт» работают мобильные комплексы. Привиться можно не только возле ТЦ, пункты вакцинации открыты в Самаре — в ТЦ «Аврора», в Тольятти – в ТЦ «Русь на Волге» и «Парк Хаус». Кроме того, мобильные комплексы работают в районах, в садово-дачных массивах. Маломобильные граждане могут привиться на дому, обратившись в поликлинику – к ним выезжают мобильные бригады медиков.

В ближайшие дни в область ожидаются новые поставки вакцин: более 15 тысяч доз «Спутника V», более 7 тысяч «Эпиваккороны». Сейчас доступны 48 тысяч доз вакцин.

На обсуждение членов штаба был вынесен вопрос о возможности ввести послабления для вакцинировавшихся людей в возрасте 65 лет и старше – отменить обязательную самоизоляцию, разрешить посещать культурно-досуговые учреждения, фитнес-клубы, бассейны. Также председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы Марина Сидухина обратила внимание на то, что многие люди серебряного возраста занимают активную жизненную позицию, хотят участвовать в волонтерской деятельности, в общественной жизни. Они ответственно подошли к вакцинации и сделали прививку. По мнению представителей Роспотребнадзора, пока имеющаяся в области иммунная прослойка не позволяет говорить об управляемости инфекцией. К тому же произошел рост заболеваемости жителей старшего возраста, поэтому вопрос об этих мерах отложили.

«Исходя из имеющегося опыта и прогнозов, ситуация тревожная и оснований для оптимизма нет. В прошлом году в этот же период действовали гораздо более жесткие ограничения и заболевших было в разы меньше. Наращивание объема тестирования повышает выявляемость заболевания. Кроме того, мы понимаем, что в праздники, выходные, имея признаки заболевания, люди стремятся остаться дома, занимаются самолечением, а с наступлением дней рабочих заявляют о своем состоянии. Особенно настораживают данные по нашей самой тревожной группе — пожилым людям. Это та категория, которая болеет наиболее сложно, тяжело, с самыми неприятными последствиями. Поэтому у всех руководителей – городов, муниципальных образований, руководителей отраслей – эта группа должна быть в центре внимания. С ними нужно работать в том числе индивидуально», — подчеркнул Александр Фетисов.

Штаб также обсудил проведение Дня города в Тольятти – все мероприятия будут на открытом воздухе, с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Выпускные вечера пройдут в школах с 26 по 30 июня. Согласно требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности в помещениях можно будет собрать не более одного класса, вне помещений – один и более классов из параллели с учетом социальной дистанции. Обязательными будут масочный режим для родителей, термометрия при входе, использование санитайзеров, обеззараживание воздуха до и после мероприятия, влажная уборка с дезинфицирующими средствами.