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Новый штамм «омикрон» представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет

20 января 2022 09:29
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Новый штамм «омикрон» представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет

Новый штамм коронавируса «омикрон» представляет собой особую опасность для детей в возрасте от двух до пяти лет, – сообщил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его данным, у детей в этой возрастной категории наблюдается бронхиолит, который требует немедленной госпитализации.

Специалист указал, что заболевание у детей протекает с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Он также добавил, что у каждого третьего ребенка отмечается диарея.

Тем не менее, по данным Горелова, в группу риска продолжают входить люди старше 65 лет, которые в силу возраста и сопутствующих заболеваний могут тяжело переносить заражение этим вирусом.

Эксперт отметил, что зарубежные исследования показывают: перенесенный коронавирус во время беременности может сказаться на развитии плода. У родившегося ребенка может быть задержка темпов нервно-психического и физического развития. Однако это обратимая ситуация, поскольку детский организм пластичен, и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние, сказал Горелов

Теги: Коронавирус

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