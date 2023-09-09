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Новый штамм COVID-19 распространяется по миру

9 сентября 2023 14:02
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Новый штамм COVID-19 распространяется по миру

Новый штамм коронавируса под названием "Пирола" пришел на смену "Омикрону". Он был обнаружен еще в августе и теперь активно распространяется. В Великобритании, где он был впервые зафиксирован, уже 34 заболевших, сообщает РИА Новости.

Как сообщает британское Агентство по здравоохранению (UKHSA), из 34 инфицированных новым штаммом 28 приходятся на одну вспышку в доме для престарелых в Норфолке. Пятеро больных уже госпитализированы. О летальных случаях пока ничего не сообщается.

Медики пытаются не допустить дальнейшего распространения "Пиролы", но сами же признают, что штамм является достаточно заразным. По предварительным данным, новый субвариант COVID-19, известный в научной среде как BA.2.86, имеет до 36 мутаций и, похоже, может стать родоначальником нового семейства субвариантов после "Омикрона". А значит новый штамм, скорее всего, скоро станет преобладать в Европе и в том числе в России. А потом, увы, и во всем мире – такова логика распространения COVID-19.

Теги: Коронавирус

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