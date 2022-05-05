Новых вариантов коронавируса в России за последнее время не выявлено.

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В нашей стране по-прежнему преобладает "стелс-омикрон". Об этом РИА Новости рассказал эксперт Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Он уточнил, что на такой вариант омикрона приходится более 90% всех случаев заражения COVID-19.

Специалист отметил, что варианты омикрона, которые часто обнаруживаются в ЮАР, а также в европейских странах и США, вызывают беспокойство у российских медиков.

По словам Хафизова, в ЮАР число выявленных больных возросло за последнее время в три раза, хотя число госпитализаций остается низким. Ранее, напомню, министр здравоохранения России Михаил Мурашко указывал, что «стелс-омикрон» может стать последним преобладающим штаммом в нашей стране.