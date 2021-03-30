Николай Ренц: защита от коронавируса появляется только через 3 недели после второго введения вакцины

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Руководитель информационного центра оперативного штаба по борьбе с COVID-19, главврач горбольницы № 5 Тольятти Николай Ренц рассказал, что после прививки необходимо продолжать соблюдать защитные меры, как и всем остальным.



- Обращаю ваше внимание на то, что человек приобретает защиту от инфекции только спустя три недели после введения второго компонента вакцины. За это время формируется иммунитет к заболеванию.



Николай Ренц также обратил внимание на то, что замечено новое явление - постковидное заболевание. Что это такое - смотрите в видео: