Назальная вакцина от коронавируса уже вышла в гражданский оборот.

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Об этом заявил РИА Новости директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, состав вакцины тот же, что и у «Спутника V», только она вводится иначе. Гинцбург отметил, что препарат «прошел контроль качества».

Назальная вакцина будет доступна, когда появятся одноразовые насадки для её введения, вопрос их производства и поставок прорабатывается, добавил глава центра имени Гамалеи.

Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19 в начале апреля. Ее применение разрешено в возрасте от 18 лет. Клинические исследования вакцины начались в конце января, их активная фаза займет полгода.

В центре им. Гамалеи говорили, что препарат лучше использовать в качестве бустера.