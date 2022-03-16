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Мурашко: «стелс-Омикрон» имеет шансы стать преобладающим штаммом COVID-19

16 марта 2022 11:23
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Мурашко: «стелс-Омикрон» имеет шансы стать преобладающим штаммом COVID-19

Вариант коронавируса «стелс-Омикрон» распространяется быстрее, у него есть шансы стать доминирующим штаммом инфекции. Об этом в среду, 16 марта, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, перенесенный «Омикрон» не обеспечивает защиту от нового штамма. Но защищают вакцинация и ревакцинация, добавил он.

По словам министра, пациенты, которые прошли вакцинацию и ревакцинацию против новой коронавирусной инфекции, имеют низкие риски заболевания и передачи «стелс-Омикрона».

У тех, кто прошел бустерную вакцинацию, случаев «стелс-Омикрона» не выявлено, подчеркнул Мурашко.

«Хочу подчеркнуть, что март и апрель остаются ключевыми месяцами по развитию дальнейшей эпидемиологической ситуации и лучше всего использовать это время для ревакцинации», — добавил министр.

Он обратил внимание, что «стелс-Омикрон» часто выявляется у детей и подростков, поэтому им важно вакцинироваться.

15 марта стало известно, что за минувшую неделю заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 41,4%, чем неделей ранее, пишут "Известия".

Теги: Коронавирус

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