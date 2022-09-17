Масочный режим вновь стал обязательным в 11 регионах России

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Власти 11 регионов снова объявили об обязательном ношении масок в общественных местах. В остальных же из 85 носить маски обязательно только при посещении медицинских учреждений, следует из данных, предоставленных местными администрациями.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным объявила, что в 50 регионах заболеваемость коронавирусом растет, в 27 - снижается. Она добавила, что ведомство не собирается вводить никакого регулирующего правила, которое бы обязывало в регионах носить маски.

По данным федерального оперштаба, в России коронавирусом ежедневно заражается свыше 55 тыс. человек, что соответствует максимальным показателям за последние полгода. Однако число госпитализаций за последнюю неделю почти не растет, на что также указала Попова.

Несмотря на возвращение обязательного масочного режима в ряде регионов России, требования по его соблюдению менее строгие, чем в начале пандемии. Так, в Ульяновской области нужно носить маски теперь только в общественном транспорте, аптеках и организациях социального обслуживания. В Забайкальском крае к этому перечню добавляют учреждения государственной власти, пишет ТАСС.

По-прежнему маски обязательно нужно носить в общественных местах, в государственных и медицинских учреждениях и общественном транспорте Бурятии, а в Туве - в закрытых помещениях и на массовых мероприятиях на открытом воздухе. Также ношение масок необходимо обязательно на транспорте или социальных учреждениях на Сахалине, в Хабаровском крае, Архангельской, Белгородской областях.

Часть регионов воздерживается от строгих ограничений и продолжает просвещать население. При этом специалисты отмечают рост заболеваемости этой осенью. "В связи с тем, что граждане начали прибывать из отпусков, у нас стал отмечаться рост инфекционных заболеваний, в том числе [заражение] острыми респираторными вирусными инфекциями. Поэтому призываем всех граждан бережно относиться к своему здоровью и соблюдать все меры предосторожности - мыть руки, а в местах скопления людей использовать маски", - сказала руководитель департамента здравоохранения Елена Левина на одном из заседаний оперштаба.

В отдельных регионах из-за роста числа госпитализаций пациентов с коронавирусом приходится снова перепрофилировать больницы.

Однако в большинстве регионов отмечают, что количество развернутых коек в разы меньше, чем годом ранее.