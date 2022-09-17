Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти похититель велосипеда попал на запись видеокамер
В Тольятти похититель велосипеда попал на запись видеокамер
Диетолог развеяла миф о пользе салатов
Диетолог развеяла миф о пользе салатов
В Самаре горел жилой дом, эвакуировано 12 человек
В Самаре горел жилой дом, эвакуировано 12 человек
В Самаре светофор рухнул на проезжую часть
В Самаре светофор рухнул на проезжую часть
В Самаре преступника в камуфляже нашли через полчаса
В Самаре преступника в камуфляже нашли через полчаса
Музей Победы пригласил жителей Самарской области на онлайн-программу ко Дню оружейника
Музей Победы пригласил жителей Самарской области на онлайн-программу ко Дню оружейника
Самарский алиментщик отправился под арест
Самарский алиментщик отправился под арест
тольяттинец нашел чужую карту и пошел по магазинам
Тольяттинец нашел чужую карту и пошел по магазинам
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.03
0.36
EUR 59.87
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Ребята из Самарской области принимают участие в фестивале ПФО «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО»
В Тольяттинском медицинском колледже прошёл день донора
Завтра в губернии пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации – 2022»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Масочный режим вновь стал обязательным в 11 регионах России

17 сентября 2022 09:41
171
Масочный режим вновь стал обязательным в 11 регионах России

Власти 11 регионов снова объявили об обязательном ношении масок в общественных местах. В остальных же из 85 носить маски обязательно только при посещении медицинских учреждений, следует из данных, предоставленных местными администрациями.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным объявила, что в 50 регионах заболеваемость коронавирусом растет, в 27 - снижается. Она добавила, что ведомство не собирается вводить никакого регулирующего правила, которое бы обязывало в регионах носить маски.

По данным федерального оперштаба, в России коронавирусом ежедневно заражается свыше 55 тыс. человек, что соответствует максимальным показателям за последние полгода. Однако число госпитализаций за последнюю неделю почти не растет, на что также указала Попова.

Несмотря на возвращение обязательного масочного режима в ряде регионов России, требования по его соблюдению менее строгие, чем в начале пандемии. Так, в Ульяновской области нужно носить маски теперь только в общественном транспорте, аптеках и организациях социального обслуживания. В Забайкальском крае к этому перечню добавляют учреждения государственной власти, пишет ТАСС.

По-прежнему маски обязательно нужно носить в общественных местах, в государственных и медицинских учреждениях и общественном транспорте Бурятии, а в Туве - в закрытых помещениях и на массовых мероприятиях на открытом воздухе. Также ношение масок необходимо обязательно на транспорте или социальных учреждениях на Сахалине, в Хабаровском крае, Архангельской, Белгородской областях.

Часть регионов воздерживается от строгих ограничений и продолжает просвещать население. При этом специалисты отмечают рост заболеваемости этой осенью. "В связи с тем, что граждане начали прибывать из отпусков, у нас стал отмечаться рост инфекционных заболеваний, в том числе [заражение] острыми респираторными вирусными инфекциями. Поэтому призываем всех граждан бережно относиться к своему здоровью и соблюдать все меры предосторожности - мыть руки, а в местах скопления людей использовать маски", - сказала руководитель департамента здравоохранения Елена Левина на одном из заседаний оперштаба.

В отдельных регионах из-за роста числа госпитализаций пациентов с коронавирусом приходится снова перепрофилировать больницы. 

Однако в большинстве регионов отмечают, что количество развернутых коек в разы меньше, чем годом ранее. 

Теги: Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
16 сентября 2022, 13:21
71% россиян беспокоит растущая динамика заболеваемости COVID-19
При этом 30% россиян не следят за динамикой заболеваемости COVID-19. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
218
Масочный режим в России остается рекомендательным
15 сентября 2022, 13:00
Масочный режим в России остается рекомендательным
Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
414
В Самаре за сутки заболели 648 человек.
13 сентября 2022, 20:17
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
В Самаре за сутки заболели 648 человек. Здравоохранение
737
В центре внимания
В Самаре до 1 октября скорректирована схема движения троллейбусов по Московскому шоссе в районе улицы Лукачева
17 сентября 2022  10:26
В Самаре до 1 октября скорректирована схема движения троллейбусов по Московскому шоссе в районе улицы Лукачева
162
Законопроект позволит социально-незащищенным людям, у которых это единственное жилье, получить компенсацию не только по рыночной стоимости, но и дополнительную выплату.
16 сентября 2022  14:35
Губдума одобрила разработанный по поручению Дмитрия Азарова закон, защищающий самарцев, попавших под расселение из-за строительства метро
1914
В Самаре на время ремонта улицы Ново-Садовой изменят организацию транспортного движения
16 сентября 2022  13:19
В Самаре на время ремонта улицы Ново-Садовой изменят организацию транспортного движения
510
Дмитрий Азаров обсудил с депутатами губернской думы поправки в бюджет
16 сентября 2022  12:59
Дмитрий Азаров обсудил с депутатами губернской думы поправки в бюджет
368
В Самарской области отремонтируют подъездные дороги к 50 сельским поселениям
16 сентября 2022  10:48
В Самарской области отремонтируют подъездные дороги к 50 сельским поселениям
326
Весь список