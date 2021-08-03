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Краснодарские врачи спасли заболевшего COVID-19 мужчину со 100%-ным поражением легких

3 августа 2021 21:55
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Он полностью вернулся к привычному ритму жизни.

Врачи краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре спасли жизнь пациенту с коронавирусом, у которого было поражение 100% легких, передает ТАСС

"54-летний житель Кропоткина в реанимации провел почти два месяца, в тяжелом состоянии со 100%-ным поражением легких. Врачи совершили настоящее чудо. Мужчину выписали 11 июня, и сегодня он полностью вернулся к привычному ритму жизни", - написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Кондратьев также опубликовал фотографии медиков, которые спасли жителя Кропоткина. Это заведующий отделением анестезиологии и реанимации Олег Высоцкий, медсестры и санитарки "красной зоны" больницы.

"Во вторую реанимацию поступают самые тяжелые пациенты. Их выхаживают 20 врачей и 30 медсестер. За время пандемии они спасли тысячи жизней. Но свои семьи порой не видят неделями", - отметил губернатор.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: 100% поражение легких врачи спасли мужчину

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