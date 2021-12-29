Когда можно планировать беременность при вакцинации?

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Планирование беременности возможно уже через 28 дней после введения первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Минздраве России.

Ведомство обновило методические рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при COVID-19.

Данных о негативном влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин на сегодняшний день нет, отечественные вакцины безопасны, в то время как сама коронавирусная инфекция может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию, отметили в минздраве.