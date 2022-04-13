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Каждый второй работодатель продолжает бороться с ковидом на рабочих местах

13 апреля 2022 12:04
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каждый второй работодатель продолжает бороться с ковидом на рабочих местах

Мероприятия по борьбе с коронавирусом продолжает проводить каждая вторая компания. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 работодателей из всех округов страны.

49% компаний продолжают борьбу с COVID-19 на рабочих местах, причем сегодня таких работодателей даже больше, чем в марте 2020 года, когда пандемия стала реальностью (49 и 42% соответственно). Судя по комментариям респондентов, чаще всего речь идет о вакцинации персонала, регулярной дезинфекции помещений, переводе офисов на удаленку, термометрии и наличии санитайзеров. Часть компаний продолжает закупку СИЗ, чтобы персонал продолжал соблюдать масочно-перчаточный режим. Сотрудники некоторых предприятий и организаций по-прежнему регулярно сдают ПЦР-тесты. Где-то сохранили возможность получить оплачиваемые выходные за прохождение вакцинации или ревакцинации. Никаких противовирусных мер не практикует уже каждая третья компания.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 125
  • Время проведения: 1—11 апреля 2022 года
  • Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала
  • Размер выборки: 1000 респондентов
Теги: Вакцинация Коронавирус

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