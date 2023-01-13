Инфекционист назвал основные отличия «Кракена» от предыдущих штаммов COVID-19

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Коронавирус продолжает мутировать, постоянно повышая устойчивость к иммунитету человека. Чем новый штамм отличается от предыдущих? Кто в группе риска? Как лечить новый штамм COVID-19? – об этом рассказал Андрей Поздняков, врач-инфекционист«ИНВИТРО» к.м.н.

Какие симптомы и в чем главные отличия «Кракена» от предыдущих штаммов?

Симптомы у нового штамма те же, что у нынешних субштаммов «Омикрона», которые мало отличаются от ОРВИ. Чаще всего среди проявлений – субфебрильная лихорадка, ринит, кашель, умеренные симптомы интоксикации (головные и мышечные боли).

Наиболее существенное отличие этого штамма в том, что он является «правнуком Омикрона». То есть это по сути тот же самый штамм Омикрон, но с изменениями в части S-белка, что позволяет ему лучше других маскироваться от антительного ответа, даже у тех людей, которые переносили «Омикрон» в разных вариациях.

Это делает «Кракен» более заразным, чем предыдущие штаммы. Но у большинства людей, которые ранее встречались с ковидом – переболели или вакцинировались – заболевание протекает достаточно легко. Это происходит потому, что «Кракен» хорошо маскируется от антительного ответа на этапе заражения, но далее, когда развивается заболевание и появляются симптомы, антитела всё равно срабатывают. Т-клеточный иммунитет вспоминает, что ранее встречался с ковидом и начинает бороться с ним.

Какие пути передачи? И какие меры предосторожности можно предпринять?

Путь передачи тот же самый – воздушно-капельный. При этом заразность вируса стала выше. Если раньше условно считали, что один человек, инфицированный «Омикроном», заражает 5-6 человек, то «Кракен» заражает – 10-12 человек. То есть в 2 раза вырос индекс контагиозности по сравнению с изначальным штаммом «Омикрона».

Меры предосторожности те же, что и раньше: избегать мест скопления людей, поддерживать иммунитет за счет здорового образа жизни. Маски при таком уровне заразности, как у «Кракена» не помогут.

Как быстро «Кракен» станет доминирующим штаммом?

В принципе такое развитие событий возможно, потому что новый штамм более заразен, чем предыдущие, но не факт, что это случится. На данный момент трудно прогнозировать. К примеру, он до сих пор не стал доминирующим в Америке.

Эффективно ли ЦПР-тестирование для диагностики нового штамма?

ПЦР-тесты по-прежнему работают, так как они ловят 3 статичных участка COVID-19, которые не подвержены мутациям. Антигенный тест тоже настроен на улавливание стабильных антигенов вируса, не зависимых от мутаций и штамма, но его аналитические характеристики хуже. При этом нет необходимости использовать массовое тестирование. Анализы нужны в основном для групп риска, а это те люди, для которых в принципе любая респираторная инфекция опасна.

Кто в группе риска в первую очередь?

Среди людей, которые страдают иммунодефицитом, при «обнулении» иммунного ответа на коронавирусы могут быть серьезные случаи, но таких людей в массе не много. А для них любой штамм коронавируса является фактором риска, как и другие вирусы.

Также в группе риска люди старшего возраста, те, у кого, избыточная масса или тяжелая сопутствующая патология.

Насколько опасен новый штамм Кракен?

Несмотря на быстрое распространение данного подвида ковида, смертность не выросла, показатели растут пропорционально. То есть там, где обнаружен стремительный рост Кракена, это США и некоторые страны Европы, не отмечено нарастание случаев госпитализации и смертельных исходов. Таким образом, по степени зловредности (патогенности) «Кракен» не отличается от «Омикрона». Вероятно, нас ждет всплеск заболеваемости, но вряд ли он перерастет в новую волну пандемии, потому что большое количество случаев ковида будет списано на обычное ОРВИ, так как они максимально схожи по проявлениям.

Вирус снова будет заметен, и можно будет говорить о новой волне, только в том случае, если он станет более зловредным, но предпосылок для этого нет. Мутации коронавируса, которые происходят в S-белке, за счет чего и появляются новые субштаммы, направлены на то, чтобы лучше проникать в организм человека и уходить от иммунной атаки при этом внедрении.

Как лечить тех, кто заболеет новым штаммом?

На амбулаторном этапе достаточно симптоматического лечения. При необходимости назначается Фавипиравир, а в сложных случаях пациентов отправляют на лечение в стационар.