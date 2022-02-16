Гинцбург: все дети 6-11 лет в Москве переболели COVID-19

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Центр им. Гамалеи Минздрава России не смог найти в Москве детей 6-11 лет, которые ни разу не сталкивались бы с COVID-19. Об этом 16 февраля заявил директор центра Александр Гинцбург агентству «Интерфакс».

«Есть проблема. Когда мы начали первый предскрининг этой возрастной группы детей, то детей, отрицательных по антителам к COVID-19, просто-таки нет в этой возрастной группе. Потому что это сейчас фон в этой популяции детишек по антителам. Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом», — сказал Гинцбург, отвечая на вопрос о начале испытаний на детях от 6 до 11 лет.

Директор исследовательского центра добавил, что были идеи искать детей, у которых нет антител к инфекции, не в Москве, но, по его словам, это сложно организовать.

Ученый уточнил, что, в связи с этим, в настоящее время вносятся изменения в протокол исследования вакцины «Спутник М», пишут "Известия".

«Поэтому мы сейчас срочно подаем поправку к нашему протоколу, надеюсь, нам быстро дадут разрешение на то, что нижняя граница по антителам будет не ноль, а, по крайней мере, 100 международных единиц — BAU (единицы связывающих антител. — Ред.). Это низкий показатель, но тем не менее», — сообщил он.

При этом Гинцбург добавил, что исследование вакцины для детей должно начаться в запланированные сроки. Он пояснил, что в ближайшие 15 или даже 20 дней в центре будут проводить конкурс на CRO (контрактно-исследовательскую организацию). После этого — через три недели — начнутся испытания.