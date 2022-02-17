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Гинцбург рассказал о новой вакцине от COVID-19

17 февраля 2022 09:09
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Гинцбург рассказал о новой вакцине от COVID-19

Новая российская вакцина против COVID-19, основанная на вирусоподобных частицах, требует двукратного введения. Об этом 16 февраля сообщил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, это необходимо для размножения клеток памяти.

«Вакцина будет вводиться дважды, это делается, чтобы размножить клетки памяти. Два укола делается фактически всегда, если это неживая вакцина, чтобы были клетки памяти и чтобы повысить специфичность антител», — уточнил специалист в беседе с «РИА Новости».

Ранее в этот день Минздрав России разрешил Центру им. Гамалеи провести клинические исследования вакцины на основе вирусоподобных частиц.

По словам Гинцбурга, препарат, который основывается на вирусоподобных частицах, содержит различные S-белки коронавируса, включая «Омикрон» и «Дельту». Специалист уточнил, что такая вакцина может понадобиться на случай возникновения новых вариантов вируса.

Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Известиями» отметил, что новая российская вакцина в отличие от препаратов, разработанных ранее, будет доставлять в организм человека определенное количество вирусного белка, что позволит обезопасить пациентов. Как уточнил специалист, за рубежом уже существуют аналоги российского препарата, например, американская вакцина Novavax. Препарат, созданный в США, разработан на основе клеток насекомых.

Также Центр имени Гамалеи анонсировал скорое получение разрешения для клинических испытаний препарата от коронавируса на основе моноклональных антител.

Теги: Вакцинация Коронавирус

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