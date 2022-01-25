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Гинцбург отметил, что назальная вакцина от ковида позволит защитить от инфицирования "омикроном"

25 января 2022 22:52
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Он отметил, что вакцина "Спутник V" способна защитить от тяжелого течения болезни, но не от инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.

Назальная вакцина от коронавируса способна защитить от заражения омикрон-штаммом, что не может обеспечить вакцина "Спутник V", передает ТАСС. Об этом во вторник заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия-24".

"Возможность массового применения назальной вакцины, с нашей точки зрения, с точки зрения разработчиков, позволит обезопасить людей не только от тяжелых форм, обусловленных "омикроном", но и возможности инфицирования и заражения", - сказал он.

Гинцбург добавил, что вакцина "Спутник V" способна защитить лишь от тяжелого течения болезни, но не от инфицирования омикрон-штаммом коронавируса. 

По словам Гинцбурга, выработанный после перенесенного омикрон-штамма коронавируса иммунитет не защищает от инфицирования штаммом "дельта", что подтверждают исследования на животных. "На животных мы это тоже продемонстрировали, совершенно верно, перекрестный иммунитет переболевших "омикроном" не дает защиты от "дельты". В то же самое время вакцинация дает защиту от "дельты", от тяжелых случаев", - сказал он.

 

Фото:   pixabay

Теги: Вакцинация Коронавирус

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