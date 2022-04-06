Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

География суточного распространения вируса выглядит так:
- 98 в г. Самара
- 41 в г. Тольятти
- 15 в Безенчукском районе
- 14 в Кинель-Черкасском районе
- 13 в г. Сызрани
- 13 в Волжском районе
- 13 в Похвистневском районе
- 11 в г. Похвистнево
- 10 в Кинельском районе
- 10 в Пестравском районе
- 9 в г. Новокуйбышевск
- 9 в Красноармейском районе
- 7 в г. Жигулевск
- 7 в г. Отрадный
- 7 в Борском районе
- 6 в г. Кинель
- 6 в Богатовском районе
- 6 в Шигонском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Сызранском районе
- 3 в Челно-Вершинском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 1 в г. Чапаевск
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Красноярском районе
- 1 в Приволжском районе