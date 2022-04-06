Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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География суточного распространения вируса выглядит так:



- 98 в г. Самара

- 41 в г. Тольятти

- 15 в Безенчукском районе

- 14 в Кинель-Черкасском районе

- 13 в г. Сызрани

- 13 в Волжском районе

- 13 в Похвистневском районе

- 11 в г. Похвистнево

- 10 в Кинельском районе

- 10 в Пестравском районе

- 9 в г. Новокуйбышевск

- 9 в Красноармейском районе

- 7 в г. Жигулевск

- 7 в г. Отрадный

- 7 в Борском районе

- 6 в г. Кинель

- 6 в Богатовском районе

- 6 в Шигонском районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в Сызранском районе

- 3 в Челно-Вершинском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Сергиевском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 1 в г. Чапаевск

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Красноярском районе

- 1 в Приволжском районе