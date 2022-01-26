Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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На 26.01.2022 в регионе за сутки госпитализировано 205 пациентов.

​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 13172, нарастающим итогом 5230735.

Подтверждено за сутки 1205 случаев COVID-19:

- 326 в г. Самара

- 206 в г. Тольятти

- 100 в г. Новокуйбышевск

- 81 в Волжском районе

- 74 в Сергиевском районе

- 72 в г. Сызрань

- 53 в Борском районе

- 46 в г. Отрадный

- 41 в г. Жигулевск

- 23 в г. Чапаевск

- 20 в г. Похвистнево

- 18 в Красноармейском районе

- 18 в Кинель-Черкасском районе

- 18 в Безенчукском районе

- 17 в Приволжском районе

- 15 в г. Октябрьск

- 14 в Ставропольском районе

- 12 в Большеглушицком районе

- 9 в Кошкинском районе

- 7 в Нефтегорском районе

- 7 в Пестравском районе

- 6 в Похвистневском районе

- 6 в Камышлинском районе

- 4 в Хворостянском районе

- 4 в Елховском районе

- 3 в Исаклинском районе

- 2 в Сызранском районе

- 1 в Красноярском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Богатовском районе

1095 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 110 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 211731 случай коронавируса.

Скончались 6631 человек (нарастающим итогом), в том числе 5 за сутки.

Дополнительно На 24.01.2022:

- Самарская область занимает 1 место по охвату тестированием – 610 на 100 тысяч населения (ПФО – 297, РФ – 348); далее в ПФО идут Нижегородская область – 402, Республика Марий Эл – 367;

- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 36 на 100 000 населения – 3 место в ПФО (ПФО – 24, РФ – 46); в начале списка в ПФО Республика Удмуртия – 42, Пермский край – 41;

- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 4 место в округе – 181,9 % (ПФО – 108,6, РФ – 107,2 %); в начале списка в округе Оренбургская область – 261,7 %, Республика Удмуртия – 259,9 %, Республика Марий Эл – 217,8 %;

- выявлено за сутки пневмоний – 4 на 100 тысяч населения – 6 место в ПФО (ПФО – 3, РФ – 4), в начале списка Республика Чувашия – 11, Республика Мордовия – 8, Республика Марий Эл – 7;

- госпитализировано за сутки 7 человек на 100 тысяч населения – 7 место в ПФО (ПФО – 7, РФ – 8). В начале списка Кировская область – 26, Республика Чувашия – 13 и Республика Удмуртия – 10.

Фото: pixabay