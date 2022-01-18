Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

18 января в регионе подтверждено 379 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 75 в г. Самара
- 76 в г. Тольятти
- 35 в Сергиевском районе
- 18 в г. Новокуйбышевск
- 17 в Нефтегорском районе
- 16 в Ставропольском районе
- 14 в Большеглушицком районе
- 14 в г. Сызрань
- 13 в г. Похвистнево
- 12 в г. Жигулевск
- 11 в г. Чапаевск
- 9 в Шигонском районе
- 8 в Кинель-Черкасском районе
- 8 в Приволжском районе
- 8 в Борском районе
- 8 в г. Отрадный
- 5 в Похвистневском районе
- 5 в г. Октябрьск
- 4 в Кошкинском районе
- 3 в Исаклинском районе
- 3 в Клявлинском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Красноярском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в г. Кинель
- 1 в Хворостянском районе
357 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 22 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 204604 случая коронавируса.
Скончались 6556 человек (нарастающим итогом), в том числе:
женщина 76 лет;
женщины 56, 73 лет, мужчины 58, 66, 78 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 63, 68 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчины 57, 69 лет;
мужчины 78, 79 лет, женщины 52, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 64 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 205,32, по стране - 221,01.
Коэффициент летальности в области - 3,2, в стране - 2,97.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7881, нарастающим итогом 5132138.
Фото: pixabay