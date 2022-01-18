Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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18 января в регионе подтверждено 379 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 75 в г. Самара

- 76 в г. Тольятти

- 35 в Сергиевском районе

- 18 в г. Новокуйбышевск

- 17 в Нефтегорском районе

- 16 в Ставропольском районе

- 14 в Большеглушицком районе

- 14 в г. Сызрань

- 13 в г. Похвистнево

- 12 в г. Жигулевск

- 11 в г. Чапаевск

- 9 в Шигонском районе

- 8 в Кинель-Черкасском районе

- 8 в Приволжском районе

- 8 в Борском районе

- 8 в г. Отрадный

- 5 в Похвистневском районе

- 5 в г. Октябрьск

- 4 в Кошкинском районе

- 3 в Исаклинском районе

- 3 в Клявлинском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Красноярском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в г. Кинель

- 1 в Хворостянском районе

357 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 22 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 204604 случая коронавируса.



Скончались 6556 человек (нарастающим итогом), в том числе:

женщина 76 лет;

женщины 56, 73 лет, мужчины 58, 66, 78 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 63, 68 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчины 57, 69 лет;

мужчины 78, 79 лет, женщины 52, 84 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 64 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 205,32, по стране - 221,01.

Коэффициент летальности в области - 3,2, в стране - 2,97.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7881, нарастающим итогом 5132138.

Фото: pixabay