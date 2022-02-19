Если назальная вакцина будет давать стопроцентную защиту, можно будет отказаться от укола "Спутником V"

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Если назальная вакцина будет давать стопроцентную защиту от коронавируса, можно будет отказаться от укола "Спутником V". Однако, если в ходе исследований станет понятно, что она защищает на 70-80%, препараты нужно будет комбинировать. Об этом рассказал РИА Новости директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Так учёный ответил на вопрос, зачем делать укол "Спутника", который защищает от тяжелого течения, если назальная вакцина предотвращает заражение.

В октябре Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса, разработанной Центром Гамалеи.