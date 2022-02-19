Я нашел ошибку
Главные новости:
У Путина запланирован телефонный разговор с французским президентом Макроном
У Путина запланирован телефонный разговор с французским президентом Макроном
Тольяттинец снял на видео конфликт с ГИБДД и разместил ролик в сети
Тольяттинец снял на видео конфликт с ГИБДД и разместил ролик в сети
Сызранские сотрудники полиции задержали подозреваемую в дистанционном мошенничестве
Сызранские сотрудники полиции задержали подозреваемую в дистанционном мошенничестве
Еще 3 939 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 3 939 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Орнитологи России отмечают профессиональный праздник
Орнитологи России отмечают профессиональный праздник
В Сызранском районе пассажир пострадал в ДТП
В Сызранском районе пассажир пострадал в ДТП
В Самарской области из аварийных домов планируют переселить 3500 человек
В Самарской области из аварийных домов планируют переселить 3500 человек
Если назальная вакцина будет давать стопроцентную защиту, можно будет отказаться от укола "Спутником V"
Если назальная вакцина будет давать стопроцентную защиту, можно будет отказаться от укола "Спутником V"
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.76
0.01
EUR 86.15
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль-2022 состоится в Самаре
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Если назальная вакцина будет давать стопроцентную защиту, можно будет отказаться от укола "Спутником V"

19 февраля 2022 11:28
263
Если назальная вакцина будет давать стопроцентную защиту, можно будет отказаться от укола "Спутником V"

Если назальная вакцина будет давать стопроцентную защиту от коронавируса, можно будет отказаться от укола "Спутником V". Однако, если в ходе исследований станет понятно, что она защищает на 70-80%, препараты нужно будет комбинировать. Об этом рассказал РИА Новости директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Так учёный ответил на вопрос, зачем делать укол "Спутника", который защищает от тяжелого течения, если назальная вакцина предотвращает заражение.

В октябре Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса, разработанной Центром Гамалеи.

Теги: Вакцинация Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Организм не будет поддерживать количество антител бесконечно долго при отсутствии контактов с вирусом
18 февраля 2022, 12:48
Организм не будет поддерживать количество антител бесконечно долго при отсутствии контактов с вирусом
Об этом рассказал главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
409
В феврале средний показатель положительных тестов на антитела по Самаре составил 86,2%
17 февраля 2022, 12:18
В феврале средний показатель положительных тестов на антитела по Самаре составил 86,2%
Жители России смогут получить сертификат по результатам тестирования на антитела к коронавирусу с 21 февраля. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
468
Главный терапевт Самарской области про возможные осложнения при заболевании COVID-19 и обязательную вакцинацию
17 февраля 2022, 10:39
Главный терапевт Самарской области про возможные осложнения при заболевании COVID-19 и обязательную вакцинацию
Берегите себя и будьте здоровы!
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
564
В центре внимания
Еще 3 939 жителей Самарской области заболели коронавирусом
19 февраля 2022  12:55
Еще 3 939 жителей Самарской области заболели коронавирусом
175
Губернатор поручил минстрою настроить чёткое взаимодействие с застройщиками по решению вопросов переселения граждан.
18 февраля 2022  20:39
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу переселения граждан из аварийного жилья
500
Снова рост: Еще 3 828 жителей Самарской области заболели коронавирусом
18 февраля 2022  13:00
Снова рост: Еще 3 828 жителей Самарской области заболели коронавирусом
652
Дмитрий Азаров в Самарской поликлинике №15 провел совещание по вопросам организации помощи пациентам с коронавирусом и ОРВИ на амбулаторном этапе.
17 февраля 2022  23:33
Дмитрий Азаров: «Все усилия необходимо принять, чтобы люди своевременно получали медицинскую помощь»
789
В Самаре открылся штаб Самарского отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».
17 февраля 2022  21:15
Самарская область может принять всероссийский слет студотрядов
707
Весь список